Kremlin: Dağlık Karabağ'da Türk barış gücü askeri olmayacak

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’la Dağlık Karabağ'da çatışmaların durması için imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu Azerbaycan ve Ermenistan halklarının zaferi, çünkü savaş durduruldu" dedi.

Peskov, Interfax'a yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi gözlemleyecek Rus barış gücü askerleri dışında başka asker konuşlandırılmayacağını, bölgede Türk birliklerinin olmayacağını söyledi. Peskov, üç ülke (Rusya, Azerbaycan, Ermenistan) arasındaki anlaşmada bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasında Türk askerlerinin öngörülmediğini belirterek, "Karabağ'da Türk askerlerinin bulunması kararlaştırılmadı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanmasında Türk barış gücü askerlerinin de yer alacağını ve Rusya ile ortak bir misyon yürütüleceğini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov sadece Azerbaycan topraklarında ateşkesin izlenmesi için bir merkezin kurulmasının tartışıldığını söyleyerek bunun ayrı bir müzakere olduğunu belirtti.

Rusya sağlanan anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ'da 2 bin asker konuşlandırıcak, ayrıca bölgeye askeri araç ve malzeme gönderecek. Askerlerin en az beş yıl bölgede kalması planlanıyor.

Anlaşma uyarınca taraflar ellerindeki bölgelerin kontrolünü sürdürecek; karşılıklı olarak cenazeleri ve tutukluları teslim edecek. Azerbaycan, en son Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük şehri Şuşa olmak üzere geniş bölgeleri geri almıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov anlaşma sonrasında Ermenistan'da düzenlenen protesto gösterilerine atıfta bulunarak, "Oradaki (Ermenistan) insanların akan kanın durdurulmasının faydalarını anlamalarını umut ediyorum" dedi. Peskov anlaşmanın insanlara yaşadıkları yerlere güvenli biçimde dönebilmelerinin güvencesini de verdiğini belirtti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'la sağlanan anlaşmada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yapan Fransa ve ABD'nin yer almadığını da belirtti. Minsk Grubu Dağlık Karabağ sorununun barışçıl biçimde çözüm bulunmasını teşvik amacıyla 1992 yılında oluşturulmuştu.

Taraflar ellerindeki bölgelerin kontrolünü sürdürecek

Paşinyan: Ordunun baskısıyla imzaladım

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşkes anlaşmasını Ermenistan Ordusu’nun baskısı sonucu onayladığını söyledi. Paşinyan, „Bu zafer değil ama kendimizi hiçbir zaman yenilmiş de saymayacağız. Bu ulusal birliğimizin ve yeniden doğuş döneminin başlangıcı“ dedi.



Fransa'dan Ermenistan'a destek

Fransa Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulması için uzun vadeli siyasi bir çözümün gerektiğini açıkladı. Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre Fransa'nın bölgede kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması için Rusya ile görüşmelere devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu zor zamanda Fransa Ermenistan'ın yanında" ifadesine yer verildi. Fransa açıklamasında Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Fransa Türkiye'yi önemle Dağlık Karabağ'a yönelik provokasyonlarını son vermeye ve Minsk Grubu çerçevesinde kalıcı bir anlaşmanın müzakere edilmesi ihtimalini tehlikeye atmamaya davet ediyor" denildi.

dpa, rtr / HT,BÖ

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