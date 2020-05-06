Koronavirüs: Sığınmacıların güzergahı boşaldı

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlerin sayısının azaldığını ve Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 85 oranında düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Geçen Nisan ayında Akdeniz ve Ege güzergahı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmeye çalışan 900 kişi tespit edildiği bilgisi verildi. Bu sayının, 2009 yılından bu yana tutulan istatistiklerdeki en düşük oran olduğu belirtildi.

Frontex tarafından Salı günü Varşova'dan yapılan açıklamada, bunun koronavirüs pandemisinin bir sonucu olduğu ifade edildi. Ancak yine pandemi nedeniyle sınır yetkililerinin Frontex'e verdiği bilgilerin de geciktiği kaydedildi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde yüzde 90 düşüş

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçiş yapanların sayısında da düşüş kaydedildi. Nisan ayında 40 vaka tespit edilirken, bunun Mart ayına göre yüzde 90 düşüş anlamına geldiği belirtildi.

2020 yılının ilk dört ayında aynı yolla 11 bin 200 yasa dışı giriş yapıldığı tespit edilmişti. Bu oran da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 oranında düştü. Bu yolu kullananların çoğunun Afgan olduğu bilgisi verildi.

Batı Balkan güzergahında da geçen aylara göre daha az yasa dışı geçiş tespit edildi. Bu güzergahı kullananların sayısı da Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 94 azaldı.

Moria mülteci kampından bir kare

Midilli'deki kampta pozitif vakalar

Bu arada, Türkiye üzerinden Midilli Adası'na geçen iki sığınmacının test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada söz konusu sığınmacıların, kapasitesinin çok üstünde sığınmacıyı barındıran Moria mülteci kampında kalmadıkları belirtildi. İki sığınmacının 6 ve 10 Mayıs tarihlerinde Türkiye'den geldikleri ve o zamandan bu yana 14 günlük karantinada oldukları bilgisi verildi.

Bu vakalarla birlikte ilk kez Yunanistan'daki sığınmacılar arasında pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Moria mülteci kampında sıkı tedbirlerin uygulandığı açıklandı. Olası bir vakanın çıkmasına karşı yetkililerin Moria'da bir karantina bölümü açtıkları bildirildi.

dpa/GA,JD

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