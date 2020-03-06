Koronavirüs otomobil sektörünü de vurdu

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da pek çok otomobil devi üretimini ya azaltıyor ya da ara veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hastalığı salgın olarak sınıflandırılmasıyla birlikte alınan önlemler ve karşı karşıya kalınan kısıtlamalar yüzünden otomobil şirketleri de zor durumda.

İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa'daki fabrikalarında üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu. İtalya'daki üretim tesislerinde de 27 Mart'a kadar çalışılmayacağını açıkladı. Şirket, Sırbistan'ın Kragujevac ile Polonya'nın Tcyhy tesislerinin de kapatılacağını kaydetti.

Lüks marka spor araç üreten Ferrari de koronavirüs krizi yüzünden İtalya'nın Maranello ile Modena'da kentlerindeki tesislerinde 27 Mart'a kadar çalışılmayacağını duyurdu.

Fiat Chrysler ve Renault

VW de üretime ara veriyor

Alman devi Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı. Volkswagen, Barcelona'ya 20 kilometre uzaktaki Martorell'de Seat, Navarra'da da Volkswagen araçları üretiyor. Volkswagen, Portekiz'in başkenti Lizbon yakınındaki tesislerindeki üretimini de ülkede okulların da kapatılması nedeniyle azaltacağını duyurdu. Şirket, İtalya'da yaptığı Lamborghini tipi araçların üretiminin de 25 Mart'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Volkswagen, ana tesislerinin bulunduğu Almanya'nın Wolfsburg kentindeki SUV tipi büyük binek araç üretimine de parça sıkıntısı yüzünden iki gün ara verileceğini duyurdu. Şirketin bir sözcüsü, Avrupa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında pek çok ülkenin sınırlarını kapatması yüzünden üretimin devamının hergün giderek daha da zorlaştığını kaydetti. Ancak sınırların kapatılması veya diğer önlemler nedeniyle üretimin tehlike altında olmadığını da vurguladı.

Volkswagen'in ABD'de bulunan Chattanooga'daki tesislerinde ise üretimin bir gün tatil edildiği bildiriliyor. VW, salgının hızla yayılması ve tehdidin artması üzerine çalışanlardan ne kadarının ise gelebildiğine göre strateji belirleyeceği bildirildi.

Audi fabrikası

Audi'de endişe hakim

Audi ise Brüksel'deki fabrikasında üretimin kesintiye uğradığını, çünkü virüs bulaşması endişesiyle çalışanların iş bıraktığını açıkladı. Sendika temsicileriyle Audi yönetimi arasındaki görüşmeler sonucunda endişelerin giderildiği belirtiliyor. Koronavirüs salgınından önce de Audi Brüksel tesislerinde parça sıkıntısı nedeniyle sorunlar yaşanıyordu.

Münih merkezli otomobil devi BMW ise şimdilik üretimde sınırlamaya gidilmeyeceğini açıkladı. Şirket, üretim için gerekli bütün parçaların mevcut olduğunu, salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkacak olası bir kısa mesai önleminin de henüz gerekli görülmediğini belirtti. Daimler şirketi ise üretime dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Amerikan otomobil üreticisi Ford da Fransa'nın Elsass/Lothringen bölgesindeki fabrikasında üretimin iki haftalığına durduğunu duyurdu.

Opel'in bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu da Fransa'daki bütün tesislerinin kapatıldığını açıkladı. Fransız otomobil şirketi Renault ile lastik üreticisi Michelin de koronavirüs salgını nedeniyle tesislerini kapattıkları duyurdu.

AFP,Reuters/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe