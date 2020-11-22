Koronavirüs Avrupa’da 400 binden fazla can aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçti. Fransız haber ajansı AFP’nin derlediği verilere göre, salgının başlangıcından bu yana, Covid-19 hastalığı sonucu Avrupa ülkelerinde ölenlerin sayısı Cumartesi günü itibariyle 400 bin 649’a yükseldi. Böylece Avrupa, Güney Amerika’nın ardından, pandeminin en fazla ölüme neden olduğu ikinci kıta konumunda bulunuyor.

AFP’nin verilerine göre sadece geçtiğimiz hafta içinde Avrupa’da 36 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bu da Avrupa’da bir hafta içinde kaydedilen en yüksek ölü sayısına tekabül ediyor. Avrupa’da en çok ölüm vakası yaşanan ülkeler ise İngiltere (57 bin 551), İtalya (53 bin 677), Fransa (51 bin 914) İspanya (44 bin 668) ve Rusya (39 bin 68) olarak sıralanıyor.

Almanya’da günlük vaka sayısı 21 bin 695

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 21 bin 695 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece ülke çapında koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 28 bini geçmiş oldu.Salgının başlangıcından bu yana Almanya’da hayatını yitirenlerin sayısı ise 15 bin 965.

Fransa ve İtalya’da kısıtlamalar gevşetiliyor

Öte yandan koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak için alınan tedbirler bazı ülkelerde yumuşatılmaya başlandı. Fransa’da tüm mağaza ve dükkanlar yeniden açılırken, sokağa çıkma süreleri de uzatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen salı günü televizyondan halka yaptığı konuşmada, virüsün yayılma hızının "frenlendiğini" ifade ederek, mağazaların ve ibadet yerlerinin yeniden açılacağını duyurmuştu.

Fransa'da gevşetilen kısıtlamalar çerçevesinde mağaza ve dükkanlar yeniden açılıyor

Tedbir uygulamasını gevşeten bir başka Avrupa ülkesi de İtalya oldu. Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması büyük oranda kaldırılarak, insanların kendi bölgelerinde saat 05.00 ile 22.00 arasında serbestçe dolaşmalarına izin verildi.

İrlanda’da hükümet, noel öncesinde iş yerlerine ve belli kurumlara yönelik tedbirleri gevşetiyor. Buna göre 1 Aralık tarihinden itibaren mağazalar, müzeler, galeriler ve kütüphaneler, hijyen kurallarına uymaları kaydı ile yeniden açılacak.

Belçika’da da Başbakan Alexander De Croo, "Ülkemizdeki durum iyiye gidiyor" diyerek, 1 Aralık’tan itibaren mağazaların açılacağını duyurdu.

Dünya çapında 61 milyondan fazla vaka

Bu arada Reuters haber ajansının derlediği rakamlara göre dünya çapında şu ana dek, salgının başlangıcından bu yana dünya çapında 61 milyon 210 bin kişide koronavirüs tespit edildi. Küresel boyutta yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 430 bin kişiyi geçti. 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüs, 210 ülke ve bölgeye yayılmış durumda. Söz konusu hastalığın en fazla ölüme sebebiyet verdiği ülkeler ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa.

AFP,Reuters/ET,JD

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