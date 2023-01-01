Kolombiya'da hükümet ile silahlı örgütler arasında ateşkes

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ülkedeki beş silahlı örgüt ile altı aylık ateşkes sağlandığını açıkladı. Bu gruplar arasında solcu gerilla örgütü ELN de bulunuyor.

Kolombiya hükümeti ile aralarında Marksist gerilla örgütü ELN'in de bulunduğu beş silahlı örgüt arasında altı aylık ateşkes konusunda uzlaşma sağlandı. Kolombiya'nın ilk solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro yılbaşı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ELN, FARC'tan ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren Segunda Marquetalia ile Estado Mayor Central, uyuşturucu karteli Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ve paramiliter güçlerin oluşturduğu, uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynayan Autodefensas de la Sierra Nevada ile 1 Ocak'tan 30 Haziran 2023'e kadar sürecek ateşkeste uzlaşma sağlandığını duyurdu. Petro, görüşmelerdeki duruma ateşkes süresinin uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Sağlanan ateşkesi "cesur bir eylem" olarak nitelendiren Petro, silahlı grupların da devletin de karşılıklı ateşkese uyma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Petro, ulusal ve uluslararası düzeyde bir denetleme mekanizmasının da devreye gireceğini kaydetti.

ELN ile görüşmeler Kasım ayında başlamıştı

Gerilla örgütü ELN, daha önce Noel'den 2 Ocak'a kadar tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Kolombiya hükümetinin 2016 yılında gerilla örgütü FARC ile sağladığı barıştan bu yana ELN, ülkede faaliyet gösteren en önemli silahlı isyancı örgüttü.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri Kasım ayında yeniden başlamıştı.

Barış görüşmelerine katılan gerilla örgütü ELN'in komutanı Pablo Beltran ile hükümet temsilcisi Otty Patino Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA/picture alliance

Hükümet ile ELN arasında 2016 yılında eski Devlet Başkanı Manuel Santos döneminde başlayan barış görüşmeleri, 2019'da muhafazakar devlet başkanı Ivan Duque döneminde ELN'nin başkent Bogota'da bir polis akademisine bombalı araçla düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla kesilmişti.

M-19 örgütüne mensup eski bir gerilla olan solcu Gustavo Petro, Ağustos ayında devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ülkedeki silahlı çatışmaları sona erdirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söylemişti.

Kolombiya'da hükümete bağlı ordu ile sol isyancı gruplar, sağcı milisler ve uyuşturucu kartelleri arasında 1985 ile 2018 yılları arasında yaşanan çatışmalarda en az 450 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP, rtr, DW/JD, HT