Koalisyon ortakları arasındaki mülteci krizi sürüyor

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mültecilere yönelik siyaset yüzünden yaşanan kriz sürüyor. CDU, CSU ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin Salı akşamı Berlin'de yaptığı toplantıda da aradaki görüş ayrılığının giderilemediği bildirildi.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor. Merkel, bu Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde meseleye çözüm bulmaya çalışacak.

Görüşmeler sürecek

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Alman meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Salı akşamı yapılan toplantıda görüş birliği sağlanmasının beklenmediğine dikkat çekti. CDU'lu Kauder, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelere devam edildiği sürece, bir sonuca ulaşma konusunda umut olduğunu dile getirdi. CDU ve CSU parti yönetimlerinin Pazar günü yapacakları iki ayrı toplantıda konuyu ele alacağına işaret eden Kauder, "Pazar ve Pazartesi günü birbirimizle konuşmak için vaktimiz olacak. CSU da Pazar günü biraraya gelecek, sonuçları bekleyip göreceğiz" dedi.

Kauder, "Durum çok ciddi, dün yapılan görüşmelerde de bu fark ediliyordu. Söz konusu olan küçük değil, temel ve önemli bir mesele" şeklinde konuştu.

CSU talebinde ısrar ediyor

CSU Alman meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, gerekirse mülteciler konusunda Almanya'nın tek başına hareket edeceğini ifade etti. Dobrindt, mültecilere ilişkin Avrupa çapındaki çözümün zamana yayılması halinde, bunun "şimdiki duruma yararı olmayacağını" belirtti. "Şimdi harekete geçilmesi" gerektiğini söyleyen Dobrindt, bu nedenle de "Almanya'nın ulusal düzeyde alabileceği tedbirleri" şimdi uygulamaya başlaması gerektiğini kaydetti. Dobrindt, CSU'nun gelecek haftadan itibaren Avrupa'nın başka bir ülkesinde kayıtlı sığınmacıları sınırdan geri çevrilmesi uygulamasını başlatmak istediğini belirtti.

CDU ile daha önce belirlenen zaman planına uyacaklarını sözlerine ekleyen Dobrindt, Pazar günü yapacakları toplantıda AB zirvesinden çıkan sonucu değerlendireceklerini söyledi.

SPD erken seçime hazır mı?

Koalisyon ortağı SPD ise CSU'nun talebine destek vermiyor, konuya Avrupa düzeyinde bir çözüm bulunmasından yana bir tutum izliyor.

Konuya ilişkin ARD televizyonuna açıklamalarda bulunan SPD lideri ve Alman meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, "SPD erken seçime hazırlanıyor mu?" şeklindeki soruyu "Bilmiyorum, öncelikle bekleyip görmemiz gerekiyor" sözleriyle yanıtladı. Salı akşamı Başbakanlık binasında yapılan dört saatlik toplantının ardından koalisyon ortaklarını sert bir dille eleştiren Nahles, "bu hafta da belirsizlik içinde olmamız ve haftanın nasıl sonuçlanacağını bilmememiz memnun edici bir durum değil" şeklinde konuştu. Nahles, "hükümetteki durumun çok gergin" olduğunu da sözlerine ekledi.

dpa,AFP/JD,ÖA

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