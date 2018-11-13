Kim'den Güney Kore liderine mektup

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e bir mektup gönderdiği açıklandı. Yıl sonu vesilesiyle gönderilen mektubun içeriğiyle ilgili bilgiyi Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom verdi. Sözcü, Kuzey Kore liderinin iki ülke arasında barış sağlamak ve "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorununu birlikte çözmek için 2019 yılında Moon ile daha sık görüşme niyetinde olduğunu ifade ettiğini" söyledi.

İki lider 2018 yılında üç kez bir araya gelmişti. Görüşmelerden ikisi, sınır köyü Panmunjom'da, diğeriyse Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gerçekleşmişti.

"Üzüntüsünü" iletti

Moon'un Eylül ayında Pyongyang ziyareti sırasında Kim, Seul'a "en yakın tarihte" iadeiziyarette bulunacağını söylemişti. Kuzey Kore liderinin bu açıklamasının ardından söz konusu ziyaretin bu yıl sonuna kadar gerçekleşebileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu ziyaret gerçekleşmemişti.

Moon'un sözcüsü, Kim'in gönderdiği mektupta, Güney Kore lideriyle 2018 yılı içinde tekrar görüşemediği için "çok üzgün" olduğunu ifade ettiğini de sözlerine ekledi. Sözcü, mektubun nasıl ulaştırıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı teknik olarak bir barış anlaşmasıyla sonlandırılmadığı için hâlen savaşta kabul ediliyor.

AFP/CÖ,DÇÜ

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