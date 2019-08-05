 Keşmir′de yüzden fazla gözaltı | DÜNYA | DW | 07.08.2019

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DÜNYA

Keşmir'de yüzden fazla gözaltı

Hindistan güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de aralarında siyasetçiler ve aktivistlerin de bulunduğu yüzden fazla kişiyi gözaltına aldı. Pakistan ise Hindistan'ın İslamabad büyükelçisini sınır dışı etti.

Indien Kaschmir-Konflikt nach Änderung Artikel 370 (AFP/R. Bakshi)

Hindistan'ın özel statüsünü kaldırma kararı aldığı Keşmir'de gerginlik devam ediyor. Güvenlik güçleri Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'de aralarında siyasetçiler ve aktivistlerin de bulunduğu yüzden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Bir polis memurunun Çarşamba günü verdiği bilgilere göre, Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir öğrenci polisten kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Söz konusu öğrencinin kaçmaya çalışırken Jhelum nehrine atladığı kaydedildi.

Hint basınında çıkan haberlere göre, silahla yaralanan en az altı kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kent sakinleri sokağa çıkma yasağına rağmen Srinagar'da sürekli yeni protesto gösterileri düzenlendiği belirtiliyor. Hint emniyet güçleri ise Pazar günü uygulamaya giren sokağa çıkma yasağından bu yana Keşimir'de durumun sakin olduğunu açıkladı.

Pakistan, Hint büyükelçiyi sınır dışı etti

Keşmir bölgesinin özel statüsünü sona erdiren Hindistan ile Pakistan arasındaki diplomatik gerilim de artarak devam ediyor. İslamabad son olarak Hindistan büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, komşu ülke Hindistan ile diplomatik ilişkileri en alt düzeye indireceklerini, iki ülke arasındaki ticareti durduracaklarını ve ülkeler arasındaki anlaşmaları gözden geçireceklerini bildirdi.

İletişim kısıtlaması sürüyor

Keşmir'de internet ve telefon bağlantısı hâlâ kesik durumda. Bölgede toplanma yasağı ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Keşmir'den eski bir devlet memuru olan Şah Faysal Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan'ın bölgedeki sekiz milyon kişiyi "hapsettiğini" yazdı. Keşmir milletvekili Mir Fayaz da Yeni Delhi'deki parlamentoda yaptığı konuşmada Cammu Keşmir'deki durumu bir "açık hava cezaevi"ne benzetmişti.

Hindistan geçen Pazartesi günü Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal etmişti. Hindistan'da da tepkilere neden olan olay, bölgedeki gerginliğin fitilini ateşlemişti. Bölgenin geneli üzerinde hak iddia eden Pakistan ise söz konusu adımın "yasalara aykırı" olduğunu savunuyor.

epd,AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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