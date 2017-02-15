 KCDK-E toplantısına Köln Emniyeti’nden yasak | Almanya | DW | 10.07.2021

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Almanya

KCDK-E toplantısına Köln Emniyeti’nden yasak

Köln Polis Teşkilatı, Bergisch-Gladbach kentinde yapılması planlanan KCDK-E toplantısına, örgütün PKK ile olan bağı nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.

Arşiv

Arşiv

Almanya'nın Bergisch-Gladbach kentinde KCDK-E (Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi) tarafından 11 Temmuz Pazar günü yapılması planlanan toplantıya, örgütün Almanya'da yasaklı olan PKK'ya bağlı olduğu gerekçesiyle izin verilmeyeceği bildirildi. Sahip oldukları tüm imkanlarla söz konusu toplantıyı engelleyeceklerini ifade eden Köln Polis Teşkilatı'ndan Michael Esser, "Yasaklı örgütün Avrupa çapında üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği bir buluşmadan haberdar olduk ve buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplantının organizatörü ve söz konusu etkinliğin yapılmasının planlandığı mekanın sahibi ile görüştüklerini belirten Esser, "bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı bulunduğunu" vurguladı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin konuyla ilgili haberinde, "KCDK-E kongresine yaklaşık 200 kişinin katılacağı" bildirilmişti.

Bu arada Emniyet birimlerinin, uyarılara rağmen toplantının yapılması ihtimaline karşı Bergisch-Gladbach kentinde kapsamlı bir operasyona hazır olduğu aktarıldı.

PKK, 1993 yılında dönemin Almanya İçişleri Bakanı Manfred Kanther tarafından, hedeflerine şiddet eylemleri ile ulaşmaya çalıştığı ve Almanya'da ülkenin iç güvenliği ile kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Federal Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti, 28 yıldır geçerli olan bu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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