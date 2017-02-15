Kazakistan'da "uyarısız ateş açma" izni

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, televizyondan halka yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerine bundan böyle yaşanacak olaylarda, uyarıda bulunmadan ateş etme izni verdiğini dile getirdi. Teslim olmayanların yok edileceğini belirten Tokayev, göstericilerle ilgili olarak "teröristler" tabirini kullandı.

Konuşmasında, başkent Almatı'da yaşanan şiddet olayları hakkında, "20 bin haydut ekonomi merkezi Almatı'ya saldırdı ve kamu malını tahrip etti" diyen Tokayev, ülkenin bazı bölgelerinde daha önce kesilen internet bağlantısının yeniden açılmasına karar verdiğini dile getirdi.

Rusya, Türkiye, Çin ve Özbekistan'a teşekkür

Kendi ricası üzerine Rusya ile birlikte "barış gücü" askeri gönderen komşu ülkelere teşekkür eden Kazakistan Cumhurbaşkanı, bu kuvvetlerin güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar Kazakistan'da kalacaklarını vurguladı.

Kazakistan'a gönderilen bir Rus hava indirme birliği

"İsyanın bastırılmasına katkı sağlayan" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ayrıca teşekkür eden Tokayev, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve Özbekistan'a da verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerini sundu. Rusya'nın Kazakistan'a toplam 2 bin 500 kişiden oluşan bir askeri güç yolladığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev öte yandan ülkede, Cuma günü itibarıyla anayasal düzenin büyük oranda yeniden sağlandığını dile getirdi. Ancak yerel kaynaklar, dün göstericilerle güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı başkent Almatı'nın merkezi meydanında Cuma sabahı hala silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı: 3 binden fazla kişi gözaltına alındı

Yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulunan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şu ana dek 26 "silahlı suçlunun yok edildiğini" ve 3 binden fazla kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlığın verilerine göre polis ve ulusal muhafızlardan toplam 18 memur da yaşanan olaylarda hayatını kaybetti.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zammın ardından geçen hafta sonu başlayan ve kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılan protesto gösterilerinde yaşanan çatışmalarda, halktan ve güvenlik güçlerinden şu ana dek onlarca kişi hayatını kaybetti. Söz konusu olayların, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsız bir devlet olan Kazakistan'ın 30 yıllık tarihinde yaşanan en büyük kitlesel protestolar olduğu belirtiliyor.

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Kazakistan ayrıca dünyanın ikinci büyük Uranyum rezervlerine sahip.

Reuters / ET,BK

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