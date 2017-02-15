Katar Kabil havalimanı için Taliban ve Türkiye ile görüşüyor

Körfez ülkesi Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani ülkesinin Taliban ile Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın bir an önce yeniden hizmete açılması için çalıştığını söyledi.

Kabil Havalimanı ile ilgili olarak, "Taliban ile, ve teknik yardım sağlama konusunda Türkiye ile görüşüyoruz" diyen El Tani, "Çok çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede (havalimanını) hizmete açmak konusunda umutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde iyi haberler duyacağız" ifadelerini kullandı.

El Tani, "Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyenlere güvenli bir geçiş ve seyahat özgürlüğü sağlama taahhüdünü yerine getirmesi çok önemli" söyleminde bulundu.

Bakan El Tani, söz konusu açıklamalarını İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte yaptıkları basın toplantısında dile getirdi. Raab da geride kalan İngiliz vatandaşları için güvenli bir geçit sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çekilmesi sonrasında Kabil Havalimanı bozulan veya tahribata uğrayan altyapısı nedeniyle hizmet dışı bulunuyor.

Katar’ın aracı rolü

Katar'ın, Kabil Habalimanı'nın yeniden hizmete açılmasını Taliban ile görüşmek üzere Çarşamba günü Afganistan'a teknik bir ekip gönderdiği duyurulmuştu. Katar, ABD ve Taliban arasında son yıllarda yürütülen barış görüşmelerinde aracı rol üstleniyor.

Haber ajanslarına konuşan kaynaklar, amacın insani yardımlar ve tahliyelerin devamı bağlamında seyahat özgürlüğü sağlamak için havalimanını açmak olduğunu belirtiyor.

30 Ağustos'ta Afganistan'dan ayrılan ABD'li askerler

ABD, Afganistan'daki son güçlerini de 31 Ağustos'ta çekmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın geleceğini ne olacağı konusunda tartışmalar başlamıştı.

Ülkede, 15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından, 123 binden fazla yabancı ve Afgan Afganistan'ı terk etti.

Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik ve sivil personelini ve kısmen de yerel çalışanlarını tahliye ettiyse de hâlâ az sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Batılı ülkeler için çalışan Afganların ülkeden tahliyesine çözüm aranıyor.

ABD'nin 31 Ağustos'ta önceden duyurduğu şekilde askeri güçlerini Afganistan'dan çıkarmasıyla geri kalan Afgan çalışanlar ile gazeteci ve hak savunucularının nasıl tahliye edilebileceği konusuna çözüm bulunması için diplomatik çabalar artmıştı.

AFP / SSB,ET

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