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Katar, Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç edecek
Katar, Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç edecekFotoğraf: Karim Jaafar/AFP/Getty Images
EkonomiAlmanya

Katar Almanya'ya LNG ihraç edecek

39 dakika önce

Katar'ın Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etmesini sağlayacak sözleşme Qatar Petroleum ile ABD'li ConocoPhillips arasında Doha'da imzalandı.

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Körfez ülkelerinden Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya yılda iki milyon tona kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç etmeyi planlıyor. Katar Enerji Bakanı Saad Şerida el Kaabi bugün Doha'da yaptığı açıklamada, Almanya'ya LNG sevkiyatı öngören sözleşmenin devlete ait Qatar Petroleum ile ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips arasında imzalandığını ve sözleşmenin süresinin en az 15 yılı kapsadığını açıkladı.

Aynı zamanda Qatar Petroleum'un da genel müdürü olan Enerji Bakanı, Almanya ile başka sözleşmeler imzalanması için görüşmelerin de sürdüğünü söyledi. El Kaabi, Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizi nedeniyle birçok Avrupa ve Asya ülkesinin yeni gaz tedarikçileri aradığını, Katar'ın taleplere zorlukla yetiştiğini de sözlerine ekledi.

ConocoPhillips'in Katar kıyılarındaki Kuzey Sahası'nın doğu ve güneyinde üretimini yapacağı doğal gazın Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbüttel'de planlanan LNG tesislerine sevkiyatını gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Enerji Bakanı el Kaabi, imzalanan sözleşme ile Katar'ın Almanya ve Avrupa'yı enerji güvenliğini sağlama çabaları konusunda desteklemek istediğini ifade etti.

Brunsbüttel'e LNG tesisleri kurulması planlanıyor
Brunsbüttel'e LNG tesisleri kurulması planlanıyorFotoğraf: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Almanya Ekonomi Bakanı Yeşiller partili Robert Habeck, Katar'da sözleşmenin imzalanmasının ardından bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, sözleşmenin süresinin 15 yıl olmasının "süper" olduğunu belirtti. Almanya'nın 2045 yılına kadar iklim nötr olmak istediğine işaret eden Habeck, gaz tüketiminin kademeli olarak azaltılması gerektiğini söyledi. Habeck, sözleşmenin ayrıntıları konusunda ise bilgi vermedi.

Qatar Petroleum ile uzun yıllardır iş birliği yapan ConocoPhillips'un CEO'su Ryan Lance da sözleşmeyi "Dünya genelindeki enerji güvenliği için önemli bir katkı" olarak nitelendirdi.

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Görüşmeler Habeck'in ziyareti sonrasında başlamıştı

İmzalanan sözleşme için görüşmeler aylardır sürüyordu. Katar tarafı, Almanya'ya ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğal gazın fiyatı hakkında bilgi vermedi. Ancak Almanya'nın görece kısa sürede LNG ithalatına başlayacağını göz önünde bulunduran uzmanlar, Almanya'nın LNG'yi zamlı tarifeden aldığını tahmin ediyor.

Katar'dan enerji ithal etme konusunda Almanya'nın çabaları bu yıl ilk aylarında başlamıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Mart ayında Katar'a giderek siyasi temaslarda bulunmuş, ardından gaz sevkiyatı ile ilgili şirketler arasında görüşmeler yürütülmüştü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Eylül ayındaki Katar ziyaretinde, sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurmuştu.

AFP, dpa/JD, BÖ

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