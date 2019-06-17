 Katalonya′da protesto gösterileri tırmanıyor | AVRUPA | DW | 16.10.2019

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AVRUPA

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 74 kişi yaralandı. 25 eylemcinin de gözaltına alındığı gösterilere İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.

Katalonien Barcelona Proteste Ausschreitungen (picture-alliance/AP Photo/B. Armangue)

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin dokuz ayrılıkçı Katalan lidere dokuz yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları vermesinin ardından Katalonya özerk bölgesinde başlayan protestolara şiddet karıştı. İspanyol medyasının aktardığına göre aralarında yüzü maskeli kişilerin de bulunduğu çok sayıda protestocu Salı gecesi, özerk bölgenin başkenti Barselona'da sokaklara barikatlar kurup ateş yaktı.

Polise hakaret ettikleri ve bazı maddeler fırlattıkları belirtilen göstericilere karşı emniyet güçlerinin cop kullandığı ve Barselona'nın yanı sıra, bölgenin Tarragona ve Lleida gibi bazı başka kentlerinde, polise saldırı ve toplumsal düzeni tehlikeye atma gerekçesi ile toplam 25 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Yaşanan olaylarda 74 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Madrid sert tavrını sürdürüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının şiddet eylemlerini sert bir dille kınadı. Başkent Madrid'de başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşımızda barışçıl bir halk hareketi değil, Katalonya'da birlikte yaşamı bozmak için sokaklarda şiddeti kullanan grupların koordine ettiği bir hareket olduğu açık" ifadesi kullanıldı.

İspanya medyasında yer alan haberlere göre hükümet, yaşanan kargaşanın devam etmesi durumunda bölgenin özerk statüsünü geçici olarak kaldırmayı düşünüyor. 2017 yılının Ekim ayında Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle dönemin muhafazakar hükümeti de bu uygulamayı yürürlüğe sokmuştu.

Söz konusu protestolar Katalan liderlere yönelik hapis cezası kararlarının açıklandığı Pazartesi gününden bu yana devam ediyor. İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya, ülkenin ekonomik açıdan en güçlü bölgelerinden biri.

dpa, / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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