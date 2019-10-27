Katalonya'da gerilim yeniden tırmanıyor

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk bölgesinin başkanı Quim Torra'nın görevden men edilmesi yönündeki kararı onadı. Bağımsızlık yanlısı aktivistler, Barcelona'da protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrı yaptı.
İspanya'da Katalonya özerk bölgesinin başkanı Quim Torra hakkında geçen yıl verilen görevden men cezası Yüksek Mahkeme tarafından onandı.
Yerel mahkeme, Torra'ya, Nisan 2019'daki erken genel seçim öncesi Katalonya'daki kamu binalarına asılan ve cezaevindeki ayrılıkçı liderlerin serbest bırakılması için çağrı yapılan pankartları kaldırmayı reddettiği gerekçesiyle görevden men cezası vermişti.
Yasal düzenlemeler, Torra'nın yerine geçici olarak yardımcısı Pere Aragones'in geçmesini öngörüyor.
Torra, temyiz sürecinde görevinin başında kalmıştı. Ancak artık dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınsa da Yüksek Mahkeme'nin kararı AİHM sürecinin sonucu beklenmeden uygulanacak.
Protesto çağrısı
Katalonya'da 1 Ekim 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun üçüncü yıl dönümüne birkaç gün kala gelen bu karar, bölgede tansiyonun yeniden artması endişelerine neden oldu. Söz konusu referandum İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz kılınırken bağımsızlık yanlısı çok sayıda Katalan milletvekili ve aktivist tutuklanmıştı.
Torra'nın selefi Carles Puigdemont de referandum sonrası bağımsızlık deklarasyonu açıkladığı için İspanyol hükümeti tarafından görevden alınmasının ardından Belçika'ya kaçmıştı.
Yüksek Mahkeme'nin bugünkü kararını eleştiren Puigdemont, "İspanya devleti bir kez daha demokratik kurumlarımıza müdahale etti" diye tweet attı.
Kararın ardından bağımsızlık yanlısı aktivistler de Katalonya'nın başkenti Barcelona'da protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrıda bulundu.
Yerel mahkeme Aralık 2019'daki kararında, 57 yaşındaki Torra'ya 18 ay kamu görevinden men ve 30 bin euro para cezası vermişti.
DW,AP/CÖ,BK
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Avrupa Parlamentosu İspanya'nın, Puigdemont ve Comin ile ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması dilekçesini hukuk komisyonunda görüşme kararı aldı.
Belçika yargısı Katalan lider Puigdemont'un Avrupa Parlamentosu milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığı bulunduğu için hakkındaki tutuklama kararı ve iade talebini durdurma kararı aldı.
Barcelona'da yaklaşık 350 bin kişi dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili mahkeme kararını barışçıl şekilde protesto etti. Kentteki ikinci bir gösteride ise yine gerginlik yaşandı.
İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi.
İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi.