Katalonya'da gerilim yeniden tırmanıyor

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinin başkanı Quim Torra hakkında geçen yıl verilen görevden men cezası Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

Yerel mahkeme, Torra'ya, Nisan 2019'daki erken genel seçim öncesi Katalonya'daki kamu binalarına asılan ve cezaevindeki ayrılıkçı liderlerin serbest bırakılması için çağrı yapılan pankartları kaldırmayı reddettiği gerekçesiyle görevden men cezası vermişti.

Yasal düzenlemeler, Torra'nın yerine geçici olarak yardımcısı Pere Aragones'in geçmesini öngörüyor.

Torra, temyiz sürecinde görevinin başında kalmıştı. Ancak artık dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınsa da Yüksek Mahkeme'nin kararı AİHM sürecinin sonucu beklenmeden uygulanacak.

Protesto çağrısı

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun üçüncü yıl dönümüne birkaç gün kala gelen bu karar, bölgede tansiyonun yeniden artması endişelerine neden oldu. Söz konusu referandum İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz kılınırken bağımsızlık yanlısı çok sayıda Katalan milletvekili ve aktivist tutuklanmıştı.

Torra'nın selefi Carles Puigdemont de referandum sonrası bağımsızlık deklarasyonu açıkladığı için İspanyol hükümeti tarafından görevden alınmasının ardından Belçika'ya kaçmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin bugünkü kararını eleştiren Puigdemont, "İspanya devleti bir kez daha demokratik kurumlarımıza müdahale etti" diye tweet attı.

Kararın ardından bağımsızlık yanlısı aktivistler de Katalonya'nın başkenti Barcelona'da protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Yerel mahkeme Aralık 2019'daki kararında, 57 yaşındaki Torra'ya 18 ay kamu görevinden men ve 30 bin euro para cezası vermişti.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe