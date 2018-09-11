Katalonya'da bağımsızlık yanlıları gösteri düzenledi

Katalonya'da bir yıl önce düzenlenen bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü vesilesiyle birçok kentte gösteriler düzenlendi. En büyük gösteri Barcelona'da yapıldı. 180 bin kişinin katıldığı gösteride Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması talebi dile getirildi. Eylem Katalonya Savunma Komiteleri'nin (CDR) çağrısıyla yapıldı. Komite Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce Katalonya Cumhuriyeti'ni ilan ettik, eyleme geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Gösterinin sonlandığı dakikalarda bazı radikal göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Saat 21.00'den itibaren göstericilerin bir bölümü Barcelona'daki Katalonya Bölgesel Parlamentosu önündeki polis ablukasını aşmaya çalıştı. Yüzlerini kapatan göstericiler çöp konteynerleriyle barikatlar kurarak, Katalan Polis Birliği Mossos d'Esquadra'ya taş fırlattı.

Girona'da raylar işgal edildi

Barcelona'nın kuzeyindeki Girona kentinde ise bir grup gösterici ana tren garında hızlı trenlerin geçtiği rayları işgal etti. Barcelona ve Lleida kentlerinde ise birçok önemli cadde işgal edildi. Barcelona-Valencia arasındaki A7 otobanı ile Barcelona-Madrid arasında A2 otobanları da göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Aktivistler Girona bölgesel hükümet binasındaki İspanya bayrağının yerine Katalonya'nın bağımsızlığını temsil eden bayrağı astılar.

Katalonya Bölgesel Yönetimi lideri Quim Torra'nın protesto edildiği gösterilerde Torra, Madrid hükümetine karşı yeterince direnemediği gerekçesiyle eleştirildi. Katalonya'nın bağımsızlığını isteyen Katalonya Savunma Komiteleri ve aşırı solcu CUP partisi de Quim Torra liderliğindeki Katalonya bölgesel hükümetinin Madrid yönetimine karşı kararlı bir tutum içinde olmadığını ileri sürdü.

Madrid hükümeti de Torra'yı eleştirdi

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell yaptığı açıklamada, Katalonya Bölgesel Yönetimi Başkanı Torra'yı kamu düzeninin sağlanmasından bölgesel hükümetin sorumlu olduğu konusunda uyardı. Torra Katalonya'nın bağımsızlık referandumunun yıldönümüde Sant Julia de Ramiz'te yaptığı açıklamada, "Her şey bir yıl önce 1 Ekim'de başladı" diyerek gösterilerin Madrid hükümeti üzerinde baskı oluşturacağını belirtti.

Barcelona'da dün binlerce üniversite öğrencisi de geçen yıl yapılan bağımsızlığını öngören referandumun sonuçlarının tanınması için gösteri düzenledi. Geçen hafta sonunda Barcelona'da bağımsızlık talebiyle gösteri düzenleyenlerle polis arasında çatışma çıkmış, 24 kişi yaralanmıştı. Polis altı kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yıllardır İspanya'dan ayrılmayı isteyen Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçen yıl siyasi gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Madrid yönetiminin yasakladığı bağımsızlık referandumu yoğun güvenlik önlemlerine rağmen 1 Ekim'de yapılmış, düşük katılıma rağmen sandıktan bağımsızlık talebi çıkmıştı. Polis birçok kentte oy kullanılan merkezlere operasyon düzenleyerek, müdahale etmişti.

27 Ekim'de Katalonya Parlamentosu tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmiş, Mariano Rajoy Başbakanlığındaki hükümet bölgesel hükümeti görevden almıştı. Bağımsızlık isteyen çok sayıda Katalan siyasetçi tutuklanırken, Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı.

Madrid‘de haziran ayından bu yana Petro Sanchez Başbakanlığındaki Sosyalistler iktidarda. Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa Katalonya referandumunun yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Kutlanacak bir durum yok" dedi. "Referandum yasa dışıydı bu nedenle hukuki bir sonucu yok" diye konuşan Sözcü, bir yıl önce referandum sırasında polisin düzenlediği operasyonları ise "hata" diye nitelendirdi.

AFP,rtr / HT,BÖ

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