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Katalonya'da 2017'de yapılan referandum öncesi bir gösteri - (28.09.2017 / Barselona)
ArşivFotoğraf: picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle
Politikaİspanya

Katalanların bağımsızlık referandumuna izin çıkmadı

3 saat önce

İspanya'da Katalanların bağımsızlık için referanduma gitme planı Madrid'den döndü. Merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna izin verilmeyeceğini açıkladı.

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İspanya'da merkezi hükümet Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlık referandumu düzenleme girişimini geri çevirdi. 

Maliye Bakanı María Jesus Montero Çarşamba günü Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan (Pedro) Sanchez'in yönetimi altında, Katalonya'da kendi kaderini tayin etme konusunda bir referandum yapılmayacak" dedi. Bakan, Katalonya Bölgesi Başbakanı Pere Aragones'in anayasaya uyması gerektiğini vurguladı.

Aragonès Salı günü Katalonya özerk hükümetinin başkenti Barselona'da yaptığı açıklamada, "Katalanların temel sorununu çözmek için" toplumun çeşitli kesimleriyle istişare edilerek bir öneri hazırlanacağını ve en geç 2024 yılı başına kadar Madrid'e sunulacağını duyurmuştu. Katalanlar, 1995 yılında Kanada'nın Quebec eyaletindeki gibi bir referandum yapılmasını talep ediyor. Aragonès, "Katalonya'daki çıkmazdan kimsenin memnun olmadığını" ve "görüş ayrılığının devam ettiğini" dile getirdi. 

Katalonya Özerk Bölgesi Başbakanı Pere Aragones
Pere AragonesFotoğraf: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Ancak Katalan hükümetinin referandum planı sadece Madrid'in değil, Katalonya'daki bağımsızlık yanlılarının da eleştirilerine hedef oldu.

Aragonès'in sol eğilimli ERC partisinin aksine, liberal-muhafazakar JuntsXCat gibi diğer ayrılıkçılar, Madrid'in referandum onayı olmadan da Katalonya'nın bağımsızlığının kazanılabileceğini savunuyor.

İspanya'nın kuzeydoğusunda ekonomik olarak güçlü bir bölge olan Katalonya, 2017 yılında yasal olmayan bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonucunda İspanya'dan ayrılma kararı çıkmıştı. Bunun üzerine merkezi hükümet bölgeye kayyum atamıştı.

Hükümetin diğer üyeleri ile birlikte yurt dışına kaçan dönemin bölgesel başbakanı Carles Puigdemont, hala Belçika'da yaşıyor. Ülkeyi terk etmeyen ayrılıkçılar ise 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak söz konusu kişilerin tamamı daha sonra beraat etti.

 

dpa / TY,ET

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