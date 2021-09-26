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Referandum

Referandum, halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylama. Anayasa değişikliği ve yasaların kabulu gibi bazı önemli meselelerde devreye giren bir uygulamadır. Doğrudan demokrasi'nin örnekleri arasında sayılır.

DW Türkçe'nin referandum ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.
11.09.2021 Berlin, wegen anhaltender Probleme mit den Mietpreisen demonstrieren ca. 20.000 Menschen unter dem Motto Wohnen für alle! Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung gegen den Mietenwahnsinn und für einen Mietenstopp. Im Bild: Demonstranten mit einem Banner und der Aufschrift: Deutsche Wohnen und Co enteignen vor dem Brandenburger Tor.

Berlin’de kira ve konut sıkıntısına yönelik referandum 26.09.2021

Berlin’de bugün genel seçimlere paralel olarak kira ve konut fiyatlarıyla mücadeleye ilişkin bir de halk oylaması var.
An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasa için referandum 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için bugün referandum düzenleniyor. Hükümet ve parlamento ilgili yasa değişikliğini onaylamıştı.
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Erdoğan'dan yeni anayasa için referandum sinyali 27.05.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili uzlaşma zemini olmazsa Cumhur İttifakı olarak referanduma gitmeyi planladıkları mesajını verdi.

FILE PHOTO: A Swiss national flag flies behind a poster of the initiative committee against wearing the burqa (Verhuellungsverbot) reading Stop extremism! Veil ban -Yes in Berikon, Switzerland February 12, 2021. On March 7 Switzerland's voters will decide about a nationwide veil ban. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor 07.03.2021

İsviçre’de Müslüman kadınların vücudu tamamen kapatan burka ve yüzü, gözler hariç örten peçe kullanmasının yasaklanmasını öngören referandumda, ilk tahminlere göre yüzde 51 oranında evet oyu verildi.
A Libyan street vendor sells corn on the roadside by the waterfront promenade in the eastern port city of Benghazi on June 22, 2020. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

Libya’da seçimler öncesinde anayasa referandumu yapılacak 21.01.2021

Mısır’ın ev sahipliğinde yapılan Libya görüşmelerinde tarafların, yıl sonunda yapılacak seçimler öncesinde yeni anayasanın referanduma sunulması konusunda mutabakata vardıkları açıklandı.
A worker disinfects an area of the National Stadium that will serve as a polling station for a constitutional plebiscite, in Santiago, Chile, Saturday, Oct. 24, 2020, amid the COVID-19 pandemic. Chileans will decide on Sunday whether or not to replace the constitution that dates back to the dictatorship of Augusto Pinochet, and secondly, if the current Congress or other citizens should write the new text. (AP Photo/Esteban Felix) |

Şili’de anayasa referandumu 25.10.2020

Şili'de halk, Diktatör Pinochet döneminden kalan anayasanın yürürlükte kalıp kalmayacağına karar vermek üzere bugün sandık başına gidiyor. Referanduma katılımın pandemiye rağmen yüzde 80'den fazla olması bekleniyor.
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on planning for a withdrawal from virus lockdown via a video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on May 6, 2020. (Photo by Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP) (Photo by ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

BT: Putin'den anayasaya retro makyajı 03.07.2020

Rusya’da, Devlet Başkanı Putin’in 2036 yılına dek bu görevde kalmasının yolu açan referandum ve koronavirüs salgınının Amerika Birleşik Devletleri’ne ağır etkisi Alman basınında öne çıkan gündem maddeleri.
01.07.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, zeigt einer Mitarbeiterin der Wahlkommission seinen Pass in einem Wahllokal. Heute, am 01. Juli, ist der letzte Tag an dem die Menschen über eine Verfassungsänderung abstimmen können, die Präsident Putin dauerhaft die Macht sichern soll. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ABD ve AB'den Rusya'daki referanduma eleştiri 02.07.2020

Rusya lideri Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumu yüzde 77,9'luk oyla kabul edildi. ABD ve AB, manipülasyon suçlamalarının soruşturulmasını istedi.
01.07.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, zeigt einer Mitarbeiterin der Wahlkommission seinen Pass in einem Wahllokal. Heute, am 01. Juli, ist der letzte Tag an dem die Menschen über eine Verfassungsänderung abstimmen können, die Präsident Putin dauerhaft die Macht sichern soll. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak değişikliğe Ruslardan onay 01.07.2020

Rusya'daki anayasa referandumunda sonuçlar gelmeye başladı. İlk veriler, Rusların Putin'in 2036'ya kadar koltuğunu korumasını sağlayacak anayasa değişikliğine onay verdiğini gösteriyor.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 24: President of Russia and Commander-in-Chief of the Armed Forces Vladimir Putin makes a speech in Red Square during a Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the victory in World War II, on June 24, 2020 in Moscow, Russia. The 75th-anniversary marks the end of the Great Patriotic War when the Nazi's capitulated to the then Soviet Union. (Photo by Sergey Guneev - Host Photo Agency via Getty Images )

Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 25.06.2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilmesinin önünü açacak referandum süreci başladı.

19.10.2019 Brexit. Prime Minister Boris Johnson leaves Downing Street, London, as he heads to the House of Commons to deliver a statement to the House on his new Brexit deal after the EU Council summit, on what has been dubbed Super Saturday. Picture date: Saturday October 19, 2019. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:47566206 |

Brexit referandumuna Rus müdahalesi iddiası 05.11.2019

Rusya'nın İngiltere'de yapılan Brexit referandumuna müdahale ettiği iddiaları tepkiye neden oldu. Moskova iddiaları reddederken, İngiltere'de muhalefet söz konusu raporun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

DW Haber - 15.10.2019 15.10.2019

DW Haber'in gündeminde; Menbiç'in kontrolünün Suriye ordusuna geçmesi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının etkileri, Türkiye'de vatandaşların barış taleplerini dile getirme konusundaki endişeleri, Almanya'daki Barış Pınarı Harekâtı protestoları, Volkswagen'in Türkiye kararını ertelemesi ve İspanya'da Katalan liderlerden bir kez daha referandum çağrısı yapılmasına dair konular var.
ARCHIV - 03.05.2016, Großbritannien, London: Der damalige Bürgermeister von London, Boris Johnson (l), und derdamals amtierende britische Premierminister David Cameron aufgenommen während einer Wahlkampfkundgebung. Cameron hat dem künftigen Premierminister Boris Johnson viel Erfolg in seinem neuen Amt gewünscht. Der Posten des Premiers sei ein großes Privileg, beinhalte aber auch eine große Verantwortung, erklärte Cameron am Mittwoch auf Twitter. Foto: Will Oliver/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Cameron: İkinci bir Brexit referandumu mümkün 14.09.2019

Başbakanlığı döneminde aldığı referandum kararı ile İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ön ayak olan David Cameron, bu konuda yeni bir referanduma gidilebileceğini dile getirdi.

Turkish Parliament convene to debate on the proposed constitutional changes in Ankara, Turkey, January 12, 2017. REUTERS/Umit Bektas

Muhalefet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yükleniyor 02.07.2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, muhalefet tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu referandum çağrısını yinelerken Akşener, Erdoğan’ın oyuna getirildiğini iddia etti.
ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarafsızlık çağrısı 25.06.2019

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin ülkenin gelenekleri gereği tarafsız olması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda bir referandum düzenlemeye çağırdı.

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