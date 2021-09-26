Referandum, halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylama. Anayasa değişikliği ve yasaların kabulu gibi bazı önemli meselelerde devreye giren bir uygulamadır. Doğrudan demokrasi'nin örnekleri arasında sayılır.

DW Türkçe'nin referandum ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.