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Referandum, halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylama. Anayasa değişikliği ve yasaların kabulu gibi bazı önemli meselelerde devreye giren bir uygulamadır. Doğrudan demokrasi'nin örnekleri arasında sayılır.
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DW Haber'in gündeminde; Menbiç'in kontrolünün Suriye ordusuna geçmesi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının etkileri, Türkiye'de vatandaşların barış taleplerini dile getirme konusundaki endişeleri, Almanya'daki Barış Pınarı Harekâtı protestoları, Volkswagen'in Türkiye kararını ertelemesi ve İspanya'da Katalan liderlerden bir kez daha referandum çağrısı yapılmasına dair konular var.