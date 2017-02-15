 Karadeniz’de dev tatbikat Moskova’ya rağmen başladı | DÜNYA | DW | 28.06.2021

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DÜNYA

Karadeniz’de dev tatbikat Moskova’ya rağmen başladı

32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı, Moskova’dan gelen tepkilere rağmen başladı. Tatbikat, 1997’den bu yana düzenlenen bu türdeki tatbikatların en geniş çaplısı.

Amerikan Donanması'na ait savaş gemisi ''USS Ross'' Odessa Limanı açıklarında

Amerikan Donanması'na ait savaş gemisi ''USS Ross'' Odessa Limanı açıklarında

Rusya'nın sert tepki gösterdiği "Sea Breeze 2021" (Deniz Meltemi 2021) tatbikatı ABD öncülüğünde çok sayıda NATO ülkesi ile Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de başladı. 

1997’den bu yana her yıl düzenlenen tatbikatın, bugüne dek en büyüğü bu yıl gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikatın iki hafta süreceği açıklandı. Rusya, kendi egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını ifade ettiği tatbikatı bir provakasyon olarak nitelendirerek, Washington’a bundan vazgeçme çağrısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatın boyutu ve açık saldırganlığının hiçbir şekilde Karadeniz’deki güvenlik gereksinimleriyle örtüşmediği" belirtilerek, bu tatbikatın asıl amacının Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğu öne sürülmüştü.

İngiltere’ye sert uyarı

Geçen hafta İngiltere ile Karadeniz'de askeri gerginlik yaşayan Rusya, karasularına yönelik ihlallerin tekrarlanması hâlinde, uyarılarını dikkate almayan savaş gemilerini vuracağını açıklamıştı. Moskova, Kırım yakınlarında karasularını ihlal etmekle suçladığı bir İngiliz savaş gemisine yönelik uyarı atışı yaptığını ve "HMS Defender" adlı bu geminin güzergâhını bombaladığını belirtmiş, Sivastopol açıklarındaki geminin bunun üzerine rotasını değiştirerek Rus sularından ayrıldığını öne sürmüştü. İngiltere ise gemisine Rus donanmasınca uyarı ateşi açıldığına ya da güzergâhının bir Su-24 savaş uçağı tarafından bombalandığına dair iddiaları yalanlamış ve "HMS Defender"ın Ukrayna sularında seyrettiğini bildirmişti.

İngiliz savaş gemisi ''HMS Defender'' Karadeniz'de Batum açıklarında

İngiliz savaş gemisi ''HMS Defender'' Karadeniz'de Batum açıklarında

Kremlin ile Batılı müttefikler arasındaki ilişkiler, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmaların geçen nisan ayında yeniden alevlenmesiyle gerilmişti. ABD Ukrayna’ya açık desteğini açıklarken, Avrupa Birliği’nden (AB) de Moskova’ya sınırdaki askerlerini çekmesine yönelik birbiri ardına uyarılar gelmiş, Kremlin’in Batı’ya cevabı ise sert olmuştu.  Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2014’ten bu yana devam eden çatışmalarda 13 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

 

DW,AFP,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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