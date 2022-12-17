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Azerbaycan'da üretilen yenilenebilir elektrik enerjisini Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan projenin imza töreninde konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - (17.12.2022 / Bükreş)
Ursula von der LeyenFotoğraf: Presidency.ro
EkonomiAvrupa

Karadeniz elektrik hattı anlaşması imzalandı

4 saat önce

Azerbaycan'da üretilecek olan yenilenebilir elektrik enerjisini Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projenin imzaları Romanya'nın başkenti Bükreş'te atıldı.

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Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan arasında, yenilenebilir enerji ithalatı konusunda anlaşma imzalandı. Karadeniz'in içinden geçecek bin 100 kilometre uzunluğundaki hat üzerinden Avrupa'ya bin megavat elektrik ulaştıracak olan proje ile ilgili imzalar Romanya'nın başkenti Bükreş'te atıldı. İmza törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

Törende, AB'nin Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak amacı ile hayata geçirilen projeye dair açıklamalarda bulunan Von der Leyen, "Yenilenebilir enerjileri artan oranda enerji ağımıza entegre edebilmek için daha güçlü elektrik şebekelerine ihtiyacımız var. Bu açıdan, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı çok önemli" dedi. Birliğin, yapılacak fizibilite çalışmaları doğrultusunda söz konusu projeye mali destekte bulunmaya hazır olduğunu ifade eden AB Komisyonu Başkanı, bu hattın yenilenebilir enerjiyi Romanya üzerinden Macaristan'a taşıyarak, Avrupa'nın tedarik güvenliğini güçlendireceğini dile getirdi.

Ursula von der Leyen, projenin parçası olan Gürcistan'ın da bir elektrik dağıtım merkezi rolü üstlenebileceğini ve bu sayede AB iç pazarına entegre edilebileceğini de sözlerine ekledi.

 

Reuters,dpa / ET,EC

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