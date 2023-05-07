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Yüzden fazla orman yangını sebebiyle en az 25 bin kişinin tahliye edildiği Alberta'da alevler geniş bir bölgeye yayılmış durumda - (05.05.2023)
Alberta'da yüzden fazla yangın yüzünden en az 25 bin kişi tahliye edildiFotoğraf: Alberta Wildfire/Handout/REUTERS
FelaketKanada

Kanada'da orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal

3 saat önce

Kanada’nın batısında bulunan Alberta Eyaleti’nde yaşanan yüzden fazla orman yangını üzerine bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

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Kanada'nın Alberta Eyaleti'nde meydana gelen yüzden fazla orman yangını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Eyalet Hükümeti Başkanı Danielle Smith, düzenlenen bir kriz oturumu sonrasında yaptığı açıklamada bölgede olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu.

Yangınlar üzerine 25 bin kişinin hızla bölgeden ayrıldığı açıklanırken, binlerce vatandaştan, tahliye edilmek için hazırlık yapmaları talep edildi. Sert rüzgarlar sebebiyle şu ana kadar bölgede 110 yangının meydana geldiği bildiriliyor.

Alberta Eyaleti Başbakanı Smith, "Bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve selametini korumak amacıyla olağanüstü hal ilan ettik" açıklamasında bulundu. Smith, olağanüstü hal ilan edilmesiyle hükümetin aşırı durumlara müdahale etmede daha fazla imkana ve yetkiye sahip olaçcağını da vurguladı. Bunlar arasında daha fazla kaynağın harekete geçirilmesi ve acil durum için ayrılan bütçeden maddi kaynaklar aktarılması da yer alıyor.   

Kurak geçen ilkbahar

Eyalet Başbakanı Smith, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında da bölgede ilkbahar aylarının kurak geçtiğini hatırlatmış, bu kadar ağacın olduğu kurak ortamda birkaç kıvılcımın korkunç yangınlara yol açabildiğinin altını çizmişti.

Smith’in verilerine göre şimdiye kadar bölgede 122 bin hektar ormanlık alan yandı. 20'den fazla yerleşim birimi de tehlikeli yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Alberta Eyaleti'nin tamamında, komşu eyalet Saskatchewan'ın büyük bölümünde ve ülkenin kuzey batı bölgelerinde üst seviyede yangın tehlikesi  bulunduğu da açıklandı.

Federal hükümet yardıma hazır

Kanada Afetle Mücadele Bakanı Bill Blair, Twitter'den yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin ihtiyaç halinde yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Alberta Eyaleti'nin başkenti Edmonton'dan 140 kilometre uzaklıktaki Drayton Valley'de alevlerin kontrol dışına çıktığı, buradan da 7 bin vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

Yine eyalet başkentinin 550 kilometre kuzeyindeki bölgede alevlerin 20 evi ve bir alışveriş mağazasını küle çevirdiği, Fox Lake'teki karakolu da tahrip ettiği bildiriliyor. Bölgedeki vatandaşların tekne ve helikopterlerle kurtarıldığı haber veriliyor.

Aynı şekilde Edson kentindeki vatandaşlara da derhal güvenli bölgelere geçme çağrısı yapıldı. Burada da en az 8 bin kişinin yaşadığı bildiriliyor.

Yangınların kasıp kavurduğu Alberta, Kanada'nın en önemli petrol bölgeleri arasında yer alıyor. Fracking diye bilinen iklime zararlı yöntemle kaya gazı çıkaran şirketlerin de yangınları yakından izledikleri, ancak şimdiye kadar üretime ara vermedikleri bildiriliyor.

Kanada'nın batısı son yıllarda aşırı hava muhalefetlerine sahne oluyor. Bunların iklim değişikliği nedeniyle yoğunluğunun ve sıklığının arttığı dikkat cekiyor.

 

AFP / ETO,ET

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