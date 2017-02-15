Kanada'da 215 yerli çocuğun kalıntıları bulundu

Kanada'nın British Columbia eyaletinde 1969 yılına kadar faaliyet gösteren bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu. Toplu mezarın yer radarı yöntemiyle yapılan incelemeler sonucu tespit edildiği bildirildi. Kamloops kentindeki yerli topluluğun temsilcisi Rosanne Casimir, bulunan kalıntıların bir kısmının 3 yaşındaki çocuklara ait olduğunu belirtti. Casimir, yerli halkın şikayetlerine karşın kayıp çocukların okul yönetimi tarafından "belgelenmediğini" ifade etti. Kamploops kentinin yakınında bulunan Katolik yatılı okulu, bir asırdan daha uzun bir süre önce, yerli çocukların Avrupalı göçmen çocuklara uyumunu zorunlu olarak sağlamak için açılmıştı.

Çocukların nasıl öldüğü belirsizliğini koruyor. Yetkililer olayı aydınlatabilmek için adli uzmanlarla ve bölgedeki müzelerle çalışmayı planlıyor. İlk bulguların ise haziran ayında bir soruşturma raporunda yayınlanması bekleniyor.

Kanada Yerliler ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Carolyn Bennett, söz konusu habere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Bu trajik haberden etkilenen aileler ve topluluklar için derinden üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olaya ilişkin, "Ülkemizin tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası" dedi ve "Okulda bulunan mezar beni derinden üzdü" ifadesini kullandı.

Kanada'da, 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulan ve 139 kurumdan biri olan söz konusu eski yatılı okul, Katolik Kilisesi tarafından Kanada Hükümeti adına 1890 yılında açıldı, 1969'da merkezi hükümetin kontrolüne geçti ve 1978'de kapanana kadar bölge öğrencilerine yurt hizmeti verdi. Yerli toplulukların açıklamalarına göre, Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu’nun müdürü, 1910 yılında hükümetin öğrencilerin beslenmesine yetecek kadar para sağlamadığı konusunda şikayette bulunmuştu.

Kanada'da 1874'ten itibaren 150 bin yerli çocuk, ailesinden ve kültürlerinden kilise evlerine yerleştirilip, beyaz çoğunluk topluluklara entegre edilmek için zorla uzaklaştırıldı. Çoğunun kötü muameleye maruz kaldığı, cinsel tacize uğradığı en az 3 bin 200 çocuğun ise verem nedeniyle hayattını kaybettiği belirtiliyor.

"Kültür soykırımı"

Çoğu yerli topluluk söz konusu okulları, alkol bağımlılığı, ev içi şiddet ve intihar vakaları gibi günümüzde topluluk içinde yaşanan sosyal sorunların kaynağı olarak görüyor. Kanada, bu okullardan sonra hayatta kalanlardan 2008 yılında özür dilemiş, 2015 yılında bir araştırma komisyonu onları “kültür soykırımı” kurbanları olarak kabul etmişti.

AFP / AI, BÖ

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