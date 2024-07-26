Kamala Harris Obama'nın da desteğini aldı

Demokrat Parti'nin en güçlü isimlerinden Obama, Kamala Harris'in adaylığına destek açıkladı. Harris'e şu ana kadar parti içinden muhalefet çıkmadı.

Demokratlar'ın başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'e partinin en güçlü ailelerinden olan Obama çifti de desteklerini açıkladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve adı bir ara muhtemel adaylar listesinde geçen Michelle Obama, 81 yaşındaki Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından bir süre sessiz kalmıştı.

Barack Obama eşi Michelle'le beraber, Harris ile yaptıkları telefon görüşmesinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Obama paylaşımına "Michelle ile arkadaşımız Kamala Harris'e telefon ettik. Ona, harika bir Amerikan başkanı olacağını düşündüğümüzü ve tam destek verdiğimizi söyledik. Ülkemiz için bu kritik anda Kasım'da onun kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini not düştü.

Demokrat Parti'de adaylığın resmileştirilmesi için süreç Ağustos'ta başlayacak ancak Harris şimdiden yeterli sayıda delegenin desteğini kazanmış durumda. Karşısına rakip çıkmayan Başkan Yardımcısı partinin önge gelen isimleri ve önemli bağışçıların desteğini kazandı.

İleri yaşı nedeniyle kampanyasını sonlandırması yönünde baskı gören Biden uzun süre direndikten sonra adaylıktan vazgeçmiş, yerine Harris'i önermişti.

Daha önce Demokratların Kongre'deki liderleri Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries ile partinin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Kamala Harris'in adaylığına desteklerini açıklamıştı.

dpa / MUK,TY

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