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Barack Obama

ABD'de başkanlık koltuğuna ilk kez 2009 yılında oturan Barack Obama, 2012 yılındaki seçimlerde ikinci kez başkanlığa seçildi. Obama, ABD'nin ilk Afro-Amerikalı başkanıdır.

Barack Obama, ABD'nin 44'üncü başkanıdır. ABD'nin ilk Afro-Amerikalı başkanı olarak seçilen Demokrat Parti üyesi Obama, aynı yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. ABD Başkanı seçilmeden önce Senato'da da görev yaptı. Obama, 2012 yılında ikinci kez başkanlığa seçildi. Obama ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FILE PHOTO: European Council President Charles Michel, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and members of the European Council pose for a family photo during a face-to-face EU summit in Brussels, Belgium, October 21, 2021. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

AB zirvesinden Merkel'e veda 22.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, katıldığı 107'nci ve son AB zirvesinden sıcak mesajlarla uğurlandı. Düzenlenen küçük kutlamaya ABD Başkanı Obama da bir videoyla katıldı.
A man pulls a girl to get inside Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 16, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Afganistan başarısızlığı: ABD'de panik havası 16.08.2021

Taliban'ın Kabil'e girmesi sonucu Afganistan'da yaşanan kaosu ABD'nin bir başarısızlığı olarak değerlendiren DW Washington Büro Şefi Ines Pohl, yorumunda ABD'de bir panik havası olduğuna dikkat çekiyor.
GUANTANAMO BAY, CUBA - APRIL 7: U.S. Army soldiers stand at the entrance to Camp Delta where detainees from the U.S. war in Afghanistan live April 7, 2004 in Guantanamo Bay, Cuba. On April 20, the U.S. Supreme Court is expected to consider whether the detainees can ask U.S. courts to review their cases. Approximately 600 prisoners from the U.S. war in Afghanistan remain in detention. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Biden Guantanamo Kampı’nı kapatacak 13.02.2021

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden‘ın Küba’daki Guantanamo Kampı’nın başkanlık döneminde kapatacağını açıkladı.

Joe Biden, designierter Präsident der USA, spricht im The Queen Theater. Biden wird dort die Kandidaten für das Justizministerium bekanntgeben. Der designierte US-Präsident Biden hat den gewaltsamen Sturm des Kapitols als «einen der dunkelsten Tage in der Geschichte» der Vereinigten Staaten bezeichnet.

Biden ilk gününde Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağını kaldıracak 17.01.2021

ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.
FILE PHOTO: Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the first 2020 presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Brian Snyder/File Photo U.S. President Donald Trump participates in the first 2020 presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden (not pictured), held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. Morry Gash/Pool via REUTERS

ABD'nin seçim gecesinde "hile" endişesi 02.11.2020

ABD'de seçimlere kısa bir süre kala karşılıklı suçlamalar ve iddialar birbirini izliyor. ABD medyasında yer alan iddialara göre Trump, seçim gecesi hile yapmaya hazırlanıyor.

DW Haber - 22.10.2020 22.10.2020

DW Haber'de bugün: Grip aşısı: Risk grubu kriterleri belirsiz, "Geçinemiyorum": Yurttaş borcunu ödeyemez hale geldi, Gazetecilere yıpranma payına ön koşul: Basın kartı, "Virüs, yayılmak için bizim temaslarımıza muhtaç."

This video grab made on August 19, 2020 from the online broadcast of the Democratic National Convention, being held virtually amid the novel coronavirus pandemic, shows former US President Barack Obama speaking from Philadelphia, Pennsylvania, during the third day of the convention. (Photo by - / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Obama'nın anı kitabı piyasaya çıkıyor 17.09.2020

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın anılarını kaleme aldığı kitabın ilk cildi 17 Kasım'da piyasaya çıkacak. "Vadedilmiş Toprak" adlı kitabın, Obama'nın başkanlığa yükselişi ve ilk görev dönemini kapsayacağı bildirildi.
Former U.S. President Barack Obama addresses the service during the funeral of late U.S. Congressman John Lewis, a pioneer of the civil rights movement and long-time member of the U.S. House of Representatives who died July 17, at Ebeneezer Baptist Church in Atlanta, Georgia, U.S. July 30, 2020. Alyssa Pointer/Pool via REUTERS

Obama: "Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor" 31.07.2020

ABD Başkanlık seçimlerine kısa süre kala, Donald Trump'ın Portland'daki göstericilere müdahalesine bir tepki de eski başkanlardan Barack Obama'dan geldi.
epa05624517 US President Barack Obama (L), alongside Vice President Joe Biden (R), speaks to the media about Donald Trump's victory over Hillary Clinton for the presidency in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 09 November 2016. Americans voted on Election Day to choose Donald trump as the 45th President of the United States of America to serve from 2017 through 2020. EPA/JIM LO SCALZO +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Eski Başkan Obama'dan Biden’a destek açıklaması 14.04.2020

ABD eski Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’da geçirdiği sekiz yılda yardımcısı olan Joe Biden’a başkanlık yarışında desteğini açıkladı. Biden, 3 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olacak.
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Julian Assange supporters demonstrate outside of the Westminster Magistrates Court on November 18, 2019 in London, England. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

Ben Julian Assange'ım 07.02.2020

Almanya'da çok sayıda aydın WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın salıverilmesi çağrısı yaptı. DW editörlerinden Marcel Fürstenau, bu girişimin basın özgürlüğü açısından çok değerli olduğu görüşünde.
CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 29: Former U.S. President Barack Obama speaks to guests at the Obama Foundation Summit on the campus of the Illinois Institute of Technology on October 29, 2019 in Chicago, Illinois. The Summit is an annual event hosted by the Obama Foundation. (Photo by Scott Olson/Getty Images) US President Donald Trump speaks prior to pardoning the National Thanksgiving Turkey during a ceremony in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, November 26, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Yorum: Asıl popülist Trump mı Obama mı? 29.11.2019

"Yapabiliriz" sloganıyla milyonları peşinden sürükleyen Barack Obama mı yoksa eleştirilerin odağındaki Donald Trump mı? Alexander Görlach, Trump’ı yaratanın, "bir şey yapamayan" Obama olduğu görüşünde.

DW Haber - 18.09.2019 18.09.2019

DW Haber'in gündeminde bugün; AİHM'deki Demirtaş davasının temyiz duruşması, "Susamam" rapçilerinden Fuat'ın klip hakkında yapılan suç duyurusuna yanıtı, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış, ABD Adalet Bakanlığının Edward Snowden’a açtığı dava ve 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile Barack Obama'nın buluşmasına ilişkin konular var.
Migrants from poor Central American countries -mostly Hondurans- moving towards the United States in hopes of a better life, walk along the road between Zapopan and Tequila in the Mexican state of Jalisco, on their trek north, on November 13, 2018. - Defense Secretary Jim Mattis said Tuesday he will visit the US-Mexico border, where thousands of active-duty soldiers have been deployed to help border police prepare for the arrival of a caravan of migrants. (Photo by ULISES RUIZ / AFP) (Photo credit should read ULISES RUIZ/AFP/Getty Images)

Trump Yüksek Mahkeme'ye güveniyor 21.11.2018

ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacılarla ilgili imzaladığı tartışmalı kararname hakkında verilen geçici durdurma kararının Yüksek Mahkeme tarafından bozulacağından emin olduğunu açıkladı.
ARCHIV - 11.10.2018, USA, New York: Michelle Obama nimmt am Internationalen Tag des Mädchens auf NBCs Today Show teil. (zu dpa Michelle Obama will US-Präsident Trump niemals verzeihen am 09.11.2018) Foto: Charles Sykes/Invision/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim 13.11.2018

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama bugün satışa sunulan anı kitabında ABD Başkanı Trump’a ağır eleştiriler yöneltirken özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de anlatıyor.
02.11.2018 *** Former U.S. President Barack Obama campaigns for Democrats, U.S. Senator Bill Nelson and and Gubernatorial candidate Andrew Gillum in Miami, Florida, U.S. November 2, 2018. REUTERS/Joe Skipper

Obama: Trump öfke ve korku saçıyor 03.11.2018

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ara seçimlere günler kala katıldığı Demokrat Parti mitinginde halefi Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrını sert bir dille eleştirdi.

Bildergalerie Clinton Stehaufmännchen ARCHIV 2012 ***** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 12: U.S. President Barack Obama (R) makes a statement in response to the attack at the U.S. Consulate in Libya as Secretary of State Hillary Clinton (L) looks on September 12, 2012 at the Rose Garden of the White House in Washington, DC. U.S. Ambassador J. Christopher Stevens and three other Americans were killed in an attack on the U.S. Consulate in Benghazi, Libya by protesters who were potentially angry over a controversial Prophet Muhammad video. (Photo by Alex Wong/Getty Images) © Getty Images/A. Wong

ABD'de Obama ve Clinton'a şüpheli paket gönderildi 24.10.2018

ABD eski Başkanı Obama ve başkan adayı Clinton'a patlayıcı madde içerdiği tahmin edilen paketler gönderilmek istendiği tespit edildi. New York'ta CNN televizyonun bulunduğu bina da şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
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