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ABD'de başkanlık koltuğuna ilk kez 2009 yılında oturan Barack Obama, 2012 yılındaki seçimlerde ikinci kez başkanlığa seçildi. Obama, ABD'nin ilk Afro-Amerikalı başkanıdır.
Barack Obama, ABD'nin 44'üncü başkanıdır. ABD'nin ilk Afro-Amerikalı başkanı olarak seçilen Demokrat Parti üyesi Obama, aynı yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. ABD Başkanı seçilmeden önce Senato'da da görev yaptı. Obama, 2012 yılında ikinci kez başkanlığa seçildi. Obama ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.
DW Haber'in gündeminde bugün; AİHM'deki Demirtaş davasının temyiz duruşması, "Susamam" rapçilerinden Fuat'ın klip hakkında yapılan suç duyurusuna yanıtı, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış, ABD Adalet Bakanlığının Edward Snowden’a açtığı dava ve 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile Barack Obama'nın buluşmasına ilişkin konular var.