Kahire'ye giden Hamas heyeti müzakerelere katılmayacak

Hamas, Kahire'ye bir heyet göndereceğini ancak İsrail ile dolaylı müzakerelere katılmayacağını bildirdi. ABD ise ön görüşmelerin "yapıcı" olduğunu duyurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye Cumartesi günü heyet göndereceğini bildiren Hamas, bu heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması hedefiyle İsrail ile süren dolaylı müzakerelere katılmayacağını bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas temsilcisi, "Süren görüşmelere ilişkin bilgi almak üzere" heyetin Mısırlı istihbarat yetkilileri ile bir araya geleceğini ancak bunun "müzakerelere katılacakları anlamına gelmediğini" ifade etti. Temsilci geçen hafta Doha'da başlayan müzakerelerin bu turuna katılmayacaklarını daha önce de duyurduklarını sözlerine ekledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı ateşkes müzakereleri Kahire'de sürüyor. Mısırlı bir kaynak müzakerelerin bir sonraki turunun Pazar günü başlayacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereler ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleşiyor. İsrail'in müzakere heyeti geçen hafta Doha'ya gitmiş Hamas ise müzakerelere katılmayı reddetmişti.

İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'nu kontrol etmek istemesi müzakerelerde uzlaşmazlık yaratan konuların başında geliyor. İsrail, Philadelphia Koridoru ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki askeri birliklerinin varlığını sürdürmesinde ısrar ediyor. Hamas ise İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'ni tamamen terk etmesini istiyor.

ABD: Müzakerelere ilişkin ön görüşmeler yapıcı

ABD'den ise müzakerelere ilişkin iyimser açıklamalar geliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Cuma günü yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Perşembe akşamı Kahire'de başlayan ön görüşmelerin "yapıcı" olduğunu kaydeden Kirby, şimdi tarafların bir araya gelerek uygulamaya yönelik çalışması gerektiğini söyledi. Kirby, diplomatik çabaların başarısız kaldığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İsrail'in saldırıları sürüyor

İsrail ile Hamas arasında ateşkes çabaları devam ederken Gazze'de İsrail'in saldırıları da sürüyor. Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında en az 11 sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta bölgedeki Nuseyrat'a yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise insanların tam olarak nerede öldüğüne dair bilgi veremeyeceğini bildirdi. Ordu, Hamas'ı sivilleri koruma kalkanı olarak kullanmakla suçluyor. İsrail ordusundan verilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde, orta bölgelerinde ve kuzeyinde çatışmalar sürüyor. Ordu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti sakinlerine batıya gitme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı öncesinde ise kentten İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenlenmişti. Ordunun açıklamasına göre dün kente giren İsrail askerleri "terörist alt yapıyı" tahrip etti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sonrasında başlayan savaşta, Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre 40 binden fazla Filistinli öldürüldü, 90 binden fazla Filistinli de yaralandı. İsrail ise en az 14 bin silahlı Filistinli'nin öldürüldüğünü belirtiyor. Hamas'ın saldırısında bin 200 kişi öldürülmüş, 250 kişi de rehin alınmıştı. Halen 109 rehinenin Hamas'ın elinde bulunduğu tahmin ediliyor.

AFP,dpa / JD,ET

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