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Kadirov'un tehdit ettiği kadın gazeteciye saldırı

1 saat önce

Rusya'nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Elena Milaşina Çeçenistan'da uğradığı saldırıda yaralandı. Milaşina daha önce Çeçen lider Kadirov tarafından ölümle tehdit edilmişti.

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Uğradığı saldırının ardından hastanede tedavi gören araştırmacı gazeteci Elena Milaşina
Saldırıya uğrayan araştırmacı gazeteci Elena Milaşina Fotoğraf: Crew Against Torture/Handout/REUTERS

Rusya'nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden, muhalif Novoya Gazeta'ya çalışan Elena Milaşina Çeçenistan'da uğradığı saldırıda ağır yaralandı. İnsan hakları örgütü Memorial'ın bildirdiğine göre, Milaşina ile avukat Aleksander Nemov'un içinde bulunduğu araç Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye doğru yol alırken maskeli ve silahlı kişilerce durduruldu. Milaşina'ya ait araçta bulunan belgeler ve gazeteciye ait teknik ekipmana zarar verilirken, gazeteci ile yanındaki avukat şiddetli bir biçimde darp edildi. Olayda parmağı da kırılan Milaşina'nın bütün vücudunda ezikler bulunduğu ve birkaç kez bilinç kaybı yaşadığı da belirtildi.  

Milaşina ve Nemov önemli bir duruşmaya gidiyordu

Milaşina ve Nemov'un, Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov'a muhalif eski bir hakimin eşi olan Sarema Musayeva'nın davasında karar duruşmasını yerinde izlemek için Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye gitmeyi amaçladığı ifade edildi. Yargılanan 35 yaşındaki Museyeva, geçen yıl Rus kenti Nişni Novgorod'dan kaçırılarak Grozni'ye götürülmüştü. Rus medyası, Musayeva'nın bugün sona eren davada beş buçuk yıl çalışma kampına mahkum edildiğini bildiriyor. Sarema Musayeva, yolsuzluk ve bir polis memuruna saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu.

Söz konusu davaya giderken saldırıya uğrayan gazeteci Milaşina'nın aracında bulunan avukat Aleksander Nemov, mahkum edilen Musayeva'nın avukatlığını yapıyor. Milaşina da hükümete yönelik eleştirel haber yapan nadir medya kuruluşlarından olan Novoya Gazeta'ya dava hakkında kapsamlı haberler yapmış ve dosyalar hazırlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in araştırmacı gazeteciye yönelik saldırı konusunda haberdar edildiğini açıkladı. Peskov, yaşanan olayla ilgilenen Rusya İnsan Hakları Sorumlusu Tatyana Maskalkova'nın, Çeçenistan'da konuyla ilgili soruşturmayı yürüten makamlarla bağlantıya geçtiğini ve olayla bizzat ilgilendiğini dile getirdi. Saldırının ağır olduğunu belirten Peskov, ona uygun şekilde önemli tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

Çeçenistan lideri Kadirov tarafından tehdit edilmişti

Milaşina ve avukat Nemov'un olaydan sonra Çeçenistan dışında bir hastaneye götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı bildirildi. Tarafsız araştırmacı gazeteci Elena Milaşina, 2020 yılında Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov tarafından, Kadirov'un korona pandemisiyle mücadelede aldığı sert tedbirler hakkında yaptığı eleştirel bir haberden sonra ölümle tehdit edilmişti.

Çeçenistan'ı baskıcı şekilde yöneten Kadirov, insan hakları örgütleri tarafından sıklıkla insan hakları ihlalleri ve muhaliflere yönelik işkence ve takibat uygulamakla suçlanıyor. 

Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov
Ramazan KadirovFotoğraf: Yelena Afonina/Tass/dpa/picture alliance

Özerk olan Çeçenistan Rusya Federasyonu'na bağlı. İki kez Federasyon'dan ayrılıp bağımsızlık ilan etmek için Rusya ile savaşan Çeçenistan'ın bu çabaları Moskova tarafindan sert bir şekilde bastırılmıştı.

Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna savaşında da Moskova'nın yanında yer alıyor. Kadirov'a bağlı Ahmat birlikleri, Rusya Ordusu ile anlaşma imzalayan ilk paramiliter asker grubu oldu. Ahmat Grubu Kumandanı Apti Aladinov, 15 ay boyunca on binlerce gönüllüyü eğiterek Ukrayna'ya, Rusya için savaşmaya yolladıklarını açıklamıştı.

Rusya, Ukrayna'da kendileri icin savaşan 40'tan fazla paramiliter paralı asker grubunu daha fazla disipline etmek için 1 Temmuz itibarı ile anlaşma imlazanacağını duyurmuştu. Kadirov'un Ahmat Grubu da onlardan ilki oldu.

 

dpa / ETO, ET

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