Kabil’de bombalı saldırılar: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı bölgesinde iki ayrı patlama meydana geldi.

Emergency Hastanesi, en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye getirilen yaralıların sayısının da 60'a ulaştığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, patlamaları "karmaşık saldırı” olarak nitelendirdi, hem havalimanın Abbey kapısı yakınında hem de kısa bir mesafede bulunan Baron Hotel'de patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Bölgedeki görgü tanıkları da eş zamanlı iki ayrı saldırı düzenlendiği bilgisini aktarıyor.

ABD yetkilileri, ilk bulguların "intihar saldırısına” işaret ettiğine dikkat çekerken saldırıda en az biri ağır 3 Amerikan askerinin yaralandığını bilgisini paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise iki intihar saldırganı tarafında düzenlenen saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Almanya, saldırıda Alman askeri personelinin etkilenmediğini açıkladı. Türkiye Savunma Bakanlığı da, "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” açıklamasını yaptı.

Binlerce kişinin tahliye için beklediği havalimanı için ABD ve İngiltere dün müttefiklerini uyarmış, terör saldırısı olabileceğini bildirmişti. İngiltere istihbaratı da "her an bir terör saldırısı” olabileceğine dikkat çekmiş, Alman ordusu ise "bir intihar saldırısı” yapılacağı istihbaratı aldıklarını bildirmişti.

Patlama sonucu oluşan toz bulutu

ABD IŞİD'i sorumlu tutuyor

Washington'un saldırılardan, hem Afganistan'da 15 Ağustos'ta kontrolü ele geçiren Taliban'a hem de ABD'ye düşmanlık beslediği belirtilen IŞİD'in "Horasan” adlı Afganistan kolunu sorumlu tutttuğu bildiriliyor. ABD yetkilileri saldırılar ile ilgili incelemeleri sürdüğünü ancak tüm bulguların bu gruba işaret ettiğine dikkat çektiler. Yetkililer ayrıca havalimanına yönelik başka saldırılar da düzenlenebileceği konusunda uyardı.

Merkel İsrail gezisini iptal etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da sivillerin de ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları en sert şekilde kınadığını duyurdu.

Afganistan'da kaosa dönüşen tahliye operasyonları ve art arda yapılan terör uyarıları sonrasında Kabil havalimanı dışında meydana gelen patlama özellikle Batılı başkentleri teyakkuza geçirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın, 28-30 Ağustos tarihleri için planlanan İsrail ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Alman Hükümeti'nin Sözcüsü Steffen Seibert, Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle Merkel'ın ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

AFP, dpa/ DA, TY

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