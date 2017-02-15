Kabil havalimanı için Katar'dan bir ekip Afganistan'a gitti

Körfez ülkesi Katar'ın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden hizmete açılmasını Taliban ile görüşmek üzere çarşamba günü Afganistan'a teknik bir ekip gönderdiği duyuruldu. AFP haber ajansının bildirdiğine göre, teknik ekibin yer aldığı Qatar Airways uçağının çarşamba günü Kabil'e iniş yaptığı kaydediliyor. Haberde, Katar'ın teknik destek sunma konusunda Taliban ile henüz nihai bir uzlaşı sağlamadığı belirtilirken, söz konusu ekibin, Taliban’ın talebi üzerine gönderildiği vurgulanıyor.

Katar hükümetinin, korunmaya muhtaç Afganların ülkeden güvenli biçimde tahliyesi için Taliban'dan öncelikle garanti talep ettiği bildiriliyor. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman El Tani'nin de, Afganistan'dan ayrılmak veya oraya gitmek isteyen herkes için seyahat özgürlüğün olması gerektiğini ifade ettiği ve havalimanı işletmeye açılır açılmaz Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini dile getirdiği aktarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Afganistan'daki son güçlerini de 31 Ağustos'ta çekmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın geleceğinin ne olacağı konusunda tartışmalar başlamıştı.

Hollanda da Kabil temsilciliğini Katar’a taşıyor

Katar'ı ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, ülkesinin Kabil'deki diplomatik temsilciliğinin Katar'ın başkenti Doha'ya taşınacağını açıkladı. Böylece Hollanda da ABD ve İngiltere'nin izlediği yolu izlemeye karar verdiğini duyurmuş oldu.

Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik ve sivil personelini ve kısmen de yerel çalışanlarını tahliye ettiyse de hâlâ az sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Batılı ülkelere çalışan Afganların ülkeden tahliyesine çözüm aranıyor. ABD'nin 31 Ağustos'ta önceden duyurduğu şekilde askeri güçlerini Afganistan'dan çıkarmasıyla geri kalan Afgan çalışanlar ile gazeteci ve hak savunucularının nasıl tahliye edilebileceği konusuna çözüm bulunması için diplomatik çabalar artmıştı.

AB savunma bakanları perşembe günü toplanıyor

Salı günü düzenlenen Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Olağanüstü Afganistan Toplantısı'ndan sonra 2 Eylül Perşembe günü de Avrupa Birliği savunma bakanları Afganistan meselesini görüşmek üzere bir araya geliyor. AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın Kranj kentinde toplanacak savunma bakanlarının oturumundan sonra ise AB dışişleri bakanları iki günlük bir buluşma için bir araya geliyor. Dışişleri bakanlarının ana gündem maddesini de ilk gün Afganistan'da insani açıdan yeni bir felaket yaşanmasını ve olası bir mülteci dalgasını engellemeye yönelik tedbirlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Hem savunma hem de dışişleri bakanlarının toplantısına Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in de katılacağı haber verildi. Dışişleri bakanlarının toplantısının ikinci gününde ise Çin ile ilişkileri ele alacağı bildiriliyor.

AB içişleri bakanları, salı günü de Afganistan'dan "kontrolsüz yasa dışı" göçün engellenmesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmış, Afganistan'ın komşu ülkeleri ve geçiş ülkeleri diye nitelenen üçüncü ülkelere mülteci almaları halinde maddi yardım verilmesini kararlaştırmışlardı.

AFP,KNA / ETO,ET

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