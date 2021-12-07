Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

Fransız RTL radyosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden birinin Salı günü başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındığını duyurdu.

RTL radyosu, Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi olduğu belirtilen Halid A.'nın Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP de adli çevrelere dayandırdığı haberinde Fransa sınır polisinin Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birini Paris'te gözaltına aldığını duyurdu. Haberde, 33 yaşındaki zanlının Riyad seferini yapacak bir uçağa binmek üzereyken yakalandığı, bugün mahkemeye çıkartılmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye tarafından aranıyordu

Zanlı hakkında, Türkiye'nin talebi ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çıkartılan yakalama kararı olduğunu bildirildi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'de de dava açılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 20 sanığın gıyabında yargılanmasına Temmuz 2020'de başlanmıştı.

Macron'un ziyareti sonrasında yakalandı

Kaşıkçı cinayetinin bir zanlısının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Suudi Arabistan ziyaretinden yaklaşık bir hafta sonra yakalanması dikkat çekti. Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı ziyaret eden ilk Batılı lider olan Macron, ziyareti nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Macron, Veliaht Prens ile temaslarında "insan hakları meselesinin" de gündeme geldiğine işaret ederek, bu konuda ilerleme olup olmadığının gelecek haftalar ve aylarda belli olacağını söylemişti.

Kaşıkçı cinayeti

59 yaşındaki muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ilk başta inkâr etmiş ancak uluslararası baskılar sonucunda, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AFP,Reuters,DW/JD,BÖ

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