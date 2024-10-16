Kılıçdaroğlu zorla getirme kararına "Hodri meydan" dedi

Erdoğan'ın eski avukatına hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istenen CHP eski lideri Kılıçdaroğlu hakkında "zorla getirme" kararı tepki çekti. Kılıçdaroğlu da bir video mesajı yayınlayarak "Hodri meydan" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında "zorla getirme" kararı verilmesine sosyal medyada "Hodri meydan" başlıklı bir video yayınlayarak yanıt verdi.

Çarşamba akşamı yayınladığı videoda sözlerine "Erdoğan çıkmış 'Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye beni şikayet ediyor. Bu da yetmiyor, Saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır. Tek bir CHP'liyi Saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

Eski CHP lideri, "Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da, son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan!" diye konuştu.

Duruşması Çarşamba günü görülen davada Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bir CHP grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

CHP yönetiminden tepki

Mahkemenin kararı, CHP yönetiminin de tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çarşamba günü X üzerinden yaptığı açıklamada, "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

"Toplumun temellerine dinamit koyuluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, ikametgahı Ankara'da olmasına rağmen, İstanbul Mahkemesince ifadesinin alınması için talimat yazmak yerine zorla getirme kararı vermek toplumun temellerine dinamit koymaktır" dedi.

Söz konusu kararı veren hakimi eleştiren Yücel, "Cumhurbaşkanının avukatlarının talebini emir telakki edip, uygulamaya koyan yargı mensubu hakkında yasal başvuruda bulunulacaktır. Yargıya talimatla müdahale edenlerin unuttuğu bir şey var; Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise, "AKP iktidarının hukuku bir sopa gibi kullanmaya devam ettiğini" söyleyerek kararı kınadı. Karabat, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ikameti Ankara'da olduğu ve avukatı aracılığıyla Ankara'da ifade vermesi talep edildiği halde, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ‘zorla getirilme’ kararı vermesi, hukuk eliyle muhalefete gözdağı vermektir! Toplum vicdanında da büyük yaralar açan bu hukuk dışı kararı kınıyoruz" dedi.

İmamoğlu'ndan destek

Öte yandan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey'in sonuna kadar yanındayız" dedi.

DW / BÜ, BK