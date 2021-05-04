Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’dan daha sıkı savunma iş birliği çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır'ın savunma bakanları, bölgede yükselen tehditlerin daha da sıkı bir iş birliğini gerekli kıldığını ve askeri olarak hazır olmak amacıyla daha fazla ülkeyi ortak askeri tatbikatlara davet edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Haralambos Petrides, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos ile Mısırlı mevkidaşı General Mohamed Zaki'yi üç ülke arasındaki savunma iş birliğini artırma amacıyla çarşamba günü Lefkoşa'da ağırladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Panagiotopulos, "Sağlam bir şekilde kurulmuş iş birliğimizi daha da geliştirmeye ve güçlü ile açık mesajlar göndermeye, aynı zamanda geniş bölgemizin geleceği için aynı değer ve hedefleri paylaştığımız diğer ülkelerin katılımı ile (iş birliğini) genişletme fırsatlarına bakmaya karar verdik” dedi.

Mısır Savunma Bakanı Zaki, üç bakanın terörizm, yasadışı göç ve yasadışı kaçakçılık gibi daha geniş bölgeden kaynaklanan tehditlere karşı daha iyi koordine olabilme yöntemlerini tartıştıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırıların yanı sıra Libya, Irak, Lübnan ve Suriye'deki gerilimlere değinen Kıbrıs Cumhuriyet Savunma Bakanı Petrides ise üç bakanın bu konularda siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Türkiye'nin "yasadışı, kışkırtıcı ve tek taraflı” eylemlerini ret

Panagotopulos ve Petrides, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs sularında uluslararası hukuka aykırı ve bölgesel istikrarı baltaladığını söyledikleri "yasadışı, kışkırtıcı ve tek taraflı” eylemlerini reddettiklerini ifade etti.

Ortak açıklama yapan üç bakan ise, "herhangi bir ülkenin egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden eylemleri” kınayarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de "güzel müjde” olabilir açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri”nde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler almayı beklediklerini ifade etti. Erdoğan konuşmasında, "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın” dedi.

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a yönelik başlattığı askeri harekatın yıldönümü olan 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan dünyaya mesajlar vereceğini söyledi. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile deniz sınırını paylaşıyor ve bölgede yakın iş birliği içerisinde yer alıyorlar.

AP,DW /DÇÜ,JD

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