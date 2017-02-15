İstihbarat servisleri: Kabil yakında düşebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü Beyaz Saray'da ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Taliban'ın artık Afgan hükümetinin bir sorunu olduğunu söyledi. "Afganlar şehirleri için artık kendileri savaşmak zorunda" diyen Biden, Afgan ordusunun askeri açıdan Taliban'dan üstün olduğunu belirterek "Ama savaşmayı da istemeliler" ifadelerini kullandı. Kabil'deki siyasi liderlere de birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunan Biden, "Siyasetin zirvesinin artık bir araya gelmek zorunda olduklarını anlamaya başlamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Afgan ordusuna ABD'nin mali ve askeri desteğinin devam edeceği sözü veren Biden, ABD askerlerini Afganistan'tan çekme kararından pişman olmadığını da sözlerine ekledi. Afganistan'da yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunan ABD, askerlerinin yüzde 95'ini çekmiş durumda. Washington, 31 Ağustos'a kadar askerlerinin tümünü ülkeden çekmeyi planlıyor.

Afgan ordusu için 3,3 milyar dolar ayrıldı

Biden'ın sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin önümüzdeki yılın bütçesinden Afgan ordusu için 3 milyar 300 milyon dolar mali destek ayırdığını söyledi.

Biden'ın askerleri çekme kararına da değinen Psaki, "ABD'nin 20 yıl önceki asıl hedefiolan terör örgütü El Kaide'ye darbe indirme amacına çoktan ulaştığını" savundu. Psaki, "(Başkan) Başkomutan olarak kararını verdi ve bu zor bir karardı" ifadelerini kullandı.

Sekiz vilayet merkezi daha Taliban'ın kontrolünde

İlerleyişini Kabil'e doğru sürdüren Taliban ise kısa bir süre içinde sekiz vilayet merkezini ele geçirdi. Başkent Kabil'den 200 kilometre uzaklıktaki Baglan vilayetinin başkenti Pul-i Humri de Taliban'ın kontrolündeki vilayet merkezlerden. Baglan vilayetinden Milletvekili Mamoor Ahmedzay, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kentin valilik binasına ve diğer resmi kurumlara Taliban bayrağının asıldığını aktardı.

Taliban Afganistan'daki ilerleyişini sürdürüyor

Taliban'ın kontrolündeki vilayet merkezlerinin toplam sayısı ise 34.

"Kabil de yakında düşebilir"

ABD istihbarat servisleri ise beklenenden daha yakın bir zamanda başkent Kabil'in de düşeceğini tahmin ediyor. Washington Post gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Taliban'ın 30 ile 90 gün içinde Kabil'e de ele geçireceğini hesapladıklarını aktardı. İstihbarat kaynakları, Haziran ayında yaptıkları açıklamada, Kabil'in ABD askerlerinin çekilmesinden 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörüyordu.

Güvenlik kaynakları gazeteye yaptığı açıklamada, "Her şey yanlış yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

dpa,Reuters,AFP/HS,JD

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