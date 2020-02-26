İstanbul'da 20 Suudi hakkında Kaşıkçı davası

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Ekim 2018'de Washington Post Gazetesi yazarı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianeme kapsamında 20 Suudi hakkında kamu davası açıldı.

Hazırlanan iddianamede 18 sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan, 2 sanık hakkında da "öldürmeye azmettirmek" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında ayrıca yakalama kararı çıkartıldığı ve Interpol'e de bu yakalama kararlarının iletildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddianamede cinayet emrini veren sanıklar olarak Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı isimlerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik belgesini almak üzere 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili yürütüldüğüne de işaret edildi.

Suudi Arabistan'daki dava

ABD'de yaşayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda, cinayet için görevlendirilen özel bir ekip tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan, uluslararası baskıların ardından cinayetin konsoloslukta işlendiğini kabul etmiş ve başkent Riyad'da cinayetle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Açılan dava sonucunda da beş kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Ancak bu davada infaz emrinin kim tarafından verildiği ve cesedin nerede olduğuna ilişkin sorulara yanıt aranmadığı için soruşturma şekli ve verilen idam cezası eleştirilere neden olmuştu.

BM bağımsız soruşturma istiyor

Birleşmiş Milletler (BM), cinayetin uluslararası bağımsız bir ekip tarafından soruşturulmasını istiyor.

BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'daki yargılamayı bir “güldürü” olarak niteleyerek davada cinayeti planlayanların, tertipleyenlerin ya da cinayete “izin verenlerin ya da Veliaht Prens gibi göz yumanların” teşhis edilmemiş olduğuna dikkat çekmişti.

DW/HS,TY

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