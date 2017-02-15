İsrail-Filistin çatışması: Erdoğan ve Putin'den çağrı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede "hem devam eden çatışmalar hem de artan ölü ve yaralı sayısından ciddi endişe duyulduğu" ifade edildi. Kremlin, her iki liderin de "tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesi için taraflara çağrıda bulunduğunu" bildirdi.

Görüşmenin içeriğine dair Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmede, "İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini" ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektiği açıklandı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi

Can kaybı artıyor

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da geçen cuma günü yaşanan gerginlik üzerine İsrail ve Filistinliler arasında hafta başından beri süren çatışmalarda en az 55 kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin haberine göre, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de, 14'ü çocuk, 48 kişi yaşamını yitirdi. Ajans, Batı Şeria'da da iki Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler ise en beş İsraillinin ölümüne neden oldu. Reuters'a konuşan sağlık yetkilileri, roket saldırılarında hayatını kaybeden İsrailli sayısının altı olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'de ölenlerin en az 20'sinin Hamas ya da İslami Cihad üyesi olduğunu duyurdu.

Ordu, Filistinlilerin Pazartesi gününden beri fırlattığı bini aşkın roketten 850'sinin Demir Kubbe savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini ya da İsrail'e düştünü belirtti. İsrail ordusu, kalan roketlerinse Gazze'ye düştüğünü bildirdi.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,JD

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