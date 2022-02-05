Isparta Valiliği’nden elektrik kesintisi açıklaması

Isparta Valiliği, kentte hayatı felç eden yoğun kar yağışı sonrası şehirde yaklaşık iki gündür yaşanan elektrik kesintisi hakkında açıklama yaptı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Isparta ve ilçelerinin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiği kaydedilirken, ''Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' denildi.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, bir metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorlukların; arızaların giderilmesi ve şehrin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere neden olduğu belirtilirken, bazı bölgelerin ise geçici olarak jeneratörlerle desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır'' denildi.

Valilik, il ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşımın sağlandığını, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yol açma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Isparta'da perşembe ve cuma günü etkili olan yoğun kar sırasında kırılan dalların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu birçok mahallede arız yaşandı. Kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken valilik tarafından kriz merkezi kurulmuştu.

Kentte perşembe sabahı başlayan kar, 11 saat aralıksız yağdı. Dün metrekareye 55,6 kilogram yağış düşen kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü. Şubat ayında metrekareye 67,6 kilogram yağış beklenen kentte, bu iki gün boyunca metrekareye düşen miktar bir aylık tahmini geçti.

DW/SÖ, BÖ

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