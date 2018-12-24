 Irak’tan Türkiye’ye kınama | DÜNYA | DW | 27.01.2019

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DÜNYA

Irak’tan Türkiye’ye kınama

Kuzey Irak'ta yaşananların ardından Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Olayın arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Irak, Dohuk: Demonstranten stürmen ein türkisches Militärlager (Reuters/Stringer)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde yaptığı konuşmada Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. (26.01.2019)

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, TSK‘nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonları nedeniyle Ankara'yı kınayan Bağdat'a, "Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek" yanıtını verdi. (15.12.2018)

Irak Dışişleri Bakanlığı Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'taki noktalara gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak hava sahası ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi. (14.12.2018)

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı çağırarak, ülkenin kuzeyinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'yi kınarken, protesto notası verileceğini açıkladı. 

Irak’ın kuzeyinde dün yaşanan olaylarla ilgili Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk askerlerinin “Şeladize'de sivillere ateş açması sonucu” en az bir kişinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk askeri üssünde yaşananlarla ilgili olarak, Türk askerlerinin sivillere ateş açmasını kınadığını ifade etti. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Irak’ın egemen bir ülke olduğu ve bu egemenliği tehdit eden her türlü adımın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Çavuşoğlu: "PKK kışkırtması"

Türkiye ise Kuzey Irak'taki üs bölgesine düzenlenen saldırının arkasında PKK’nın olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuzey Irak’ın Duhok kentindeki Şeladize’de bulunan Türk askeri üssüne dün baskın düzenleyen bir grup çok sayıda araç ve ekipmana zarar vermiş, Türk askerleri gruba ateş açmıştı.

AFP/ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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