Irak’tan Türkiye’ye kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı çağırarak, ülkenin kuzeyinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'yi kınarken, protesto notası verileceğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde dün yaşanan olaylarla ilgili Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk askerlerinin “Şeladize'de sivillere ateş açması sonucu” en az bir kişinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk askeri üssünde yaşananlarla ilgili olarak, Türk askerlerinin sivillere ateş açmasını kınadığını ifade etti. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Irak’ın egemen bir ülke olduğu ve bu egemenliği tehdit eden her türlü adımın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Çavuşoğlu: "PKK kışkırtması"

Türkiye ise Kuzey Irak'taki üs bölgesine düzenlenen saldırının arkasında PKK’nın olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuzey Irak’ın Duhok kentindeki Şeladize’de bulunan Türk askeri üssüne dün baskın düzenleyen bir grup çok sayıda araç ve ekipmana zarar vermiş, Türk askerleri gruba ateş açmıştı.

AFP/ET,BW

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