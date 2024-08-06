Irak'ta ABD hava üssüne saldırı

ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında çok sayıda asker yaralandı. Saldırının İran destekli milisler tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor.

Irak'ın batısındaki Anbar bölgesinde bulunan Ayn el Esad Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında, ABD medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre çok sayıda Amerikalı personel yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, olayın ardından Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiği aktarıldı.

ABD merkezli haber kanalı CNN'in aktardığına göre ABD'li güvenlik kaynakları, Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad Hava Üssü yakınlarında bu gece patlamalar meydana geldiğini ve ''birkaç ABD personelinin'' yaralandığını doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) da Irak'taki hava üssüne yapılan füze saldırısında çok sayıda askerin yaralandığını teyit etti.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Sabereen News isimli haber portalı, CNN'in yayınından önce, İran destekli milis güçlerin Ayn el Esad saldırısının arkasında olduğunu, İran destekli milislerin ABD üssüne roketli saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Saldırı, geçen hafta Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından, İran'ın İsrail'e karşı bir misilleme yapmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Lübnan'ın İran destekli Şii milis grubu Hizbullah da, Haniye'nin öldürülmesinden bir gün önce Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikast sonrası İsrail'e bir misilleme ile yanıt vereceğini açıklamıştı.

ABD Orta Doğu'ya takviye askeri güç gönderiyor

Saldırı aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ortadoğu'ya ek askeri güç olarak, taarruz grubu bir uçak gemisi, bir savaş uçağı filosu ve ek savaş gemilerinin sevk edileceğini açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail'in savunmasını güçlendirmek amacıyla ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri kuvvet takviyesi yaptığı açıklamasını tekrar etti.

Ayn el Esad Hava Üssü yakınlarına yapılan roket saldırısının kimin tarafından yapıldığı henüz kesinleşmiş değil. Geçen ay yine Ayn el Esad'a düzenlenen bir dron saldırısının ardından ABD'li savunma yetkilileri bunun "büyük olasılıkla" İranlı milis gruplar tarafından gerçekleştirildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

ANKA,dpa / ET,EC