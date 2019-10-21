 Irak ordusundan ABD askeri açıklaması | DÜNYA | DW | 22.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Irak ordusundan ABD askeri açıklaması

Irak ordusu, kuzeydoğu Suriye'den çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinin sadece transit geçiş için ülkeye giriş izni aldıklarını açıkladı.

default

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den ayrılarak Irak'a gelen ABD askerlerinin ülkede kalmaya izni olmadığını ve kısa sürede ülkeden ayrılacaklarını duyurdu.

Açıklamada ABD birliklerinin, daha sonra Irak'ın dışına çıkmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne giriş için izin aldıkları vurgulandı. Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın aktardığı açıklamada, "Bu birliklerin Irak'ın içerisinde kalmasına onay verilmedi” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de konuşlu birliklerin çekileceğini açıklamasının ardından, ABD askeri birliklerinden oluşan bir konvoy Pazartesi günü Suriye'den Irak'ın kuzeyindeki Dohuk bölgesine geçiş yapmıştı.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Washington yönetimi bölgedeki askerlerini çekme kararı almış, kuzeydoğu Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak topraklarına sevk edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, yaklaşık bin ABD askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilerek Irak'ın batısına aktarılacağı ve burada IŞİD'le mücadeleye katılarak Irak'ın savunulmasına yardım edecekleri ifade edilmişti. Bir Pentagon yetkilisi daha sonra bu açıklamayı düzelterek, durumun halen belirsiz olduğunu ve planların değişebileceğini vurgulamıştı.

Irak'ta halihazırda Irak güçlerine eğitim verme ve IŞİD'in ülkede yeniden güçlenmesini engelleme amacıyla 5 binden fazla ABD askeri konuşlu bulunuyor.

DW,dpa,Reuters/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Esper: Petrol yatakları için Suriye’de birlik bırakabiliriz

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı Amerikan birliklerini bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla burada bırakabileceklerini açıkladı. (21.10.2019)  

ABD'nin Menbiç'i Rus askerlerine teslim ettiği iddiası

Amerikan haber dergisi Newsweek'de yer alan habere göre Menbiç kenti ABD güçleri tarafından Rus askerlerine teslim edildi. (15.10.2019)  

Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper ile görüşmesinin ardından, iki ateş arasında kalma riski olan askerlerini geri çekilmesi yönünde talimat verdi. (13.10.2019)  

Benzer içerik

Abbas Moussawi, Sprecher des iranischen Außenministeriums

İran Türkiye'nin Suriye gözlem noktalarına karşı 21.10.2019

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı gözlem noktalarına karşı İran'dan tepki geldi. Tahran Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

PK Erdogan und Putin

Erdoğan ve Putin'in kritik Suriye zirvesi 22.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış Pınarı Harekâtı"nı görüşmek üzere Soçi'de bir araya geliyor. Türkiye ile ABD'nin uzlaşısı ile başlayan 120 saatlik çatışmasızlık ise bu gece sona eriyor.

Syrien Kurdenmilizen beginnen Rückzug aus Nordsyrien

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik 21.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Irak ordusundan ABD askeri açıklaması

Irak ordusu, kuzeydoğu Suriye'den çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinin sadece transit geçiş için ülkeye giriş izni aldıklarını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  