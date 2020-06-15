 Irak ordusu: Türkiye iki komutanımızı öldürdü | DÜNYA | DW | 11.08.2020

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DÜNYA

Irak ordusu: Türkiye iki komutanımızı öldürdü

Irak ordusu, Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki Iraklı üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısında Irak ordusundan iki üst düzey yetkilinin öldüğü açıklandı.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, insansız hava aracının, Iraklı Sınır Muhafızlarına ait bir aracı hedef aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, vurulan araçtaki iki Iraklı komutan ve şoför hayatını kaybetti.

PKK ile görüşme

Erbil vilayetine bağlı Sidekan'ın belediye başkanı İhsan Çelebi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Sınır Muhafızları komutanlarının PKK'lılarla görüşme hâlindeyken vurulduğunu söyledi.

Associated Press'e konuşan iki Iraklı güvenlik yetkilisi de komutanların PKK'lılarla görüştüğünü doğruladı. Ajansa konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, olayda beş kişinin daha öldüğünü belirtti. Ancak yetkililer, bu kişilerin asker ya da sivil olup olmadığına dair bilgi vermedi.

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, gün içerisinde daha önce Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışmalar olduğunu bildirdi. Ajansa bilgi veren yerel kaynaklara göre, Iraklı askeri yetkililer ile PKK arasındaki görüşme de bölgedeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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