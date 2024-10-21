Kuzey Irak'ta seçimleri Kürdistan Demokrat Partisi kazandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimleri Mesud Barzani liderliğindeki KDP kazandı. KYB ise ikinci siyasi güç oldu.

Irak'ın Türkiye'ye sınırı olan yarı özerk bölgesi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dün yapılan parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre seçimi, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandı. KDP, 809 bin 197 seçmenin oyunu aldı.

KDP'nin rakibi Bafel Talabani yönetimindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise oyların 408 bin 141'ini alarak, IBKY'deki ikinci siyasi güç oldu.

Muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi ise 290 bin 991 seçmenin oyunu aldı.

İslami Birlik Partisi'ne 116 bin 981, Kürdistan Adalet Topluluğu'na 64 bin 710, Helwest Hareketi'ne ise 55 bin 775 seçmen oy verdi. Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran Hareketi ise 11 bin 621 oy aldı.

Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, yaklaşık 2 milyon 900 bin seçmenin bulunduğu bölgede seçime katılım oranı yüzde 72 oldu.

Seçim Komisyonu, seçimlere yapılan bazı itirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların açıklanacağını bildirdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani dün oyunu verdi Fotoğraf: Azad Lashkari/REUTERS

Seçimler sonucunda milletvekillerinin belirlenmesinin ardından parlamentoda IKBY'nin yeni başkanı ve başbakanı için oylama yapılacak. IKBY'nin şu anki başkanı Neçirvan Barzani. Başbakan ise yeğeni Mesrur Barzani.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu bölgedeki rakip partiler, KDP ve KYB kuruluşlarından bu yana Barzani ve Talabani ailelerinin kontrolünde. Söz konusu iki parti, tarihi olarak IKBY'nin farklı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. KDP Erbil ve Duhok'u, KYB ise Süleymaniye'yi kontrol ediyor. Bölgedeki bu siyasi bölünme, geçmişte birçok kez siyasi çıkmaza yol açmıştı. IKBY'de 2022 yılı için planlanan parlamento seçimleri, seçim yasasıyla ilgili çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle dört kez ertelenmişti.

Reuters, DW/JD, SÖ

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