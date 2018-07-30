İngiltere'de zoraki evliliğe karşı özel polis ekipleri

İngiltere'de şu günlerde polis havaalanı, liman ve tren istasyonlarında zoraki evlilik kurbanı olan veya bu tehlikeyle karşı karşıya olan kızları arıyor. Bu konuda uzman görevlilerin İngiltere yasalarını açıklayarak, mağdur kızları zorla evlendirilmekten kurtarması hedefleniyor.

Bu uygulamanın örneklerinden biri Heathrow Havaalanı'nda yaşandı. Özel polis ekibi Hindistan'dan dönen bir aileyi durdurdu. 13 yaşındaki kızlarının kolundaki morluklar ve korkmuş tavrı nedeniyle ailesine görevliler sorular yöneltti. Kızın ebeveynlerinin polis, göç görevlileri ve sosyal hizmet görevlileri ile yaptıkları görüşmede bir cenaze için Hindistan'a gittiklerini, morlukların bir trafik kazasında olduğunu söylediği belirtildi. Ancak görevliler ailenin kısa bir süre önce 13 yaşındaki kızlarına Keral'da koca buldukları ve bu adamın İngiltere'ye taşınmasının planlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine özel eğitimli görevliler küçük kıza haklarını açıklayarak, İngiltere'de zoraki evliliklerin yasak olduğunu vurguladı.

İngiltere'de 2014 yılından beri zoraki evliliklerde yedi yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de bin 764 vaka kayıtlara geçti ve bir önceki yıla göre yüzde 47 artış kaydedildi. Yetkililer bu rakamların yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğuna dikkat çekiyor.

Mağdurların çoğunun İngiltere vatandaşı olup yurtdışında, özellikle de Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'da rızası olmadan zorla evlendirildiğine dikkat çekiliyor. Özel polis ekibinden Trudy Gittins, bu sorunun sadece Güney Asya'da değil pek çok kültürde görüldüğünü söylüyor. Eşcinsel veya transseksüellerin de zoraki evlilik kurbanı olduğuna dikkat çeken Gittins, eşcinsel erkeklerin aileleri tarafından kadınlarla evlenmeye zorlandıklarını belirtiyor.

"Canlı canlı gömülmek"

İngiltere'de iki yaşındaki kızın dini törenle bir adama sözlenmesinden, 80 yaşındaki bir demans hastasının mirası yüzünden evliliğe zorlanmasına kadar farklı vakalara rastlanıyor. Ülkedeki zoraki evlilik kurbanlarının üçte biri 18 yaşın altında ve üçte ikisi kız çocuğu veya kadın.

West Midlands'da ilk kez bir zoraki evlilik vakasında mahkumiyet gerçekleşti. Bir kadın, Pakistan'da bir akrabasıyla sözlendirilen 13 yaşındaki kızının "sözlüsü" tarafından tecavüze uğraması sonucu hapis cezası aldı.

İngiltere'de bu hafta başlayan bu kampanya ile amacın aileleri suçlu durumuna düşürmek olmadığı, genç insanların korunmasının amaçlandığı vurgulanıyor. Özel tim görevlisi Gittins, bir mağdurun zoraki evliliği "canlı canlı gömülmek" olarak tanımladığını söyleyerek önlem almaya odaklandıklarını belirtiyor.

Video izle 05:16 Paylaş Cesur bir kadın fotoğrafçı: Stephanie Sinclair E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2eg1i Cesur bir kadın fotoğrafçı: Stephanie Sinclair

AFP/DK, BK

© Deutsche Welle Türkçe