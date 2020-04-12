İlk refakatsiz sığınmacı çocuklar Avrupa’da

Yunan adalarındaki mülteci kamplarından toplam bin 600 refakatsiz sığınmacı çocuğun alınması konusunda uzlaşıya varan Avrupa ülkeleri ilk sığınmacıları kabul etmeye başladı. Bu çerçevede kamplardan tahliye edilen 12 çocuğun Lüksemburg’a getirildiği bildirildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kapasitelerinin çok üzerinde mültecinin kaldığı kamplarda risk altında olan binlerce çocuğun durumu göz önüne alındığında, bunun yalnızca bir başlangıç olarak düşünülebileceğini söyledi. Asselborn, Almanya’nın 50 sığınmacı çocuğu alma taahhütüne dikkat çekerek, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de kamplarda tek başlarına kalan 18 yaş altı sığınmacıların alınması yönünde harekete geçmeleri için çağrıda bulundu. Deutschlandfunk’a konuşan Bakan, “Lüksemburg gibi küçük bir ülke bunu başarabiliyorsa, diğer devletler de başarabilir’’ ifadelerini kullandı.

“Adalarda hüküm süren sefaleti kontrol altına alma zamanın geldiğini’’ belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı, bunun ise yalnızca “sığınmacıları insan gibi gören siyasi iradeyle mümkün olabileceğine’’ dikkat çekti.

Koronavirüsün birçok süreci bloke ettiğini, ancak yine de dayanışmanın önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğini savunan Asselborn, ilk sığınmacıların kabulünün Yunanistan’a ve sığınmacılara verilen bir dayanışma mesajı olması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Çocukların korkusuz ve onurlu bir yaşamı hak ettiğini belirten Asselborn, bazı AB ülkelerinin mülteciler konusundaki tereddütlü yaklaşımının değişmesi gerektiğini söyledi. Bakan, çocuk sığınmacıları kabul edeceklerini açıklayan AB ülkelerine yenilerinin de ekleneceğine inancını ifade etti.

50 sığınmacı çocuk haftasonu Almanya’ya getirilecek

Mart ayı başında varılan uzlaşı çerçevesinde İsviçre’nin yanı sıra AB ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya toplam bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alma taahhüdünde bulunmuştu. Refakatsiz çocukların Avrupa’ya getirilme sürecinin koordinasyonunu AB Komisyonu üstleniyor. Çocukların yeniden yerleştirme sürecinde ise söz konusu ülkelere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) destek verecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya’nın önümüzdeki haftalarda toplam 350 ila 500 refakatsiz çocuk sığınmacıyı ülkeye getireceğini açıklamıştı. Geçen hafta, RTL ve n-tv’ye konuşan Maas, ‘’Şu an için yalnızca Lüksemburg ve Almanya’nın bu çocukları almaya hazır olduğunu’’ belirterek, ‘diğerlerini ’daha fazla bekleyemeyeceklerini ve sığınmacıları almaya başlayacaklarını’’ söylemişti.

Önümüzdeki haftasonu Yunan adalarındaki kamplarda kalan 50 sığınmacı çocuğun, Almanya’ya getirilmesi bekleniyor. Mülteci kamplarından ilk etapta tek başına kalan çocukların alınacağı, ancak hasta sığınmacı çocukların da aileleriyle birlikte Avrupa’ya getirilmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

DW, KNA / SÖ, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe