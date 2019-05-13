İdlib için çalışma grupları devrede

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'le ilgili çalışma gruplarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in iki gün önce telefonda görüştüğünü hatırlatarak, çalışma grubunun en kısa zaman içerisinde buluşması için iki liderin anlaştığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Çabalarımızı yoğunlaştırdık. Saldırıların durması lazım. Büyük bir mesafe katetmişken rejimin saldırıları her şeyi berbat edebilir" diye konuştu.

Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırgan tutumu değişmeli bu kesin" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'de hükümet güçleri tarafından düzenlenen saldırıların yeni anayasayı hazırlayacak komitenin kurulmasını riske attığına da dikkat çekti. 2017'den bu yana yürütülen Astana görüşmelerinin geçtiğimiz ay yapılan son ayağının ardından, Suriye'de hükümet ve muhalif grupların anayasa komitesi kurulması için anlaşmaya çok yakın olduğu açıklanmıştı.

İdlib'de son durum

Suriye'de hükümet güçleri, İdlib ve komşusu Halep, Hama ve Lazkiye bölgelerine yönelik operasyonları son dönemde artırdı. Son olarak Halep'te cihatçı grupların düzenlediği roketli saldırılar sonucu 6'sı sivil 12 kişinin öldüğü belirtildi. İdlib'e yönelik operasyonda 120'den fazla sivilin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Operasyon sonucu 150 binden fazla kişinin evleri terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Son iki hafta içerisinde 18 tıbbi merkezin kapatıldığı yönünde bilgiler geliyor.

Suriye'de muhalif ve cihatçı grupların son kalesi olarak görülen İdlib'de gerginliğin tırmanmaması için Türiye ve Rusya arasında yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Ankara ve Moskova arasında 2018'de varılan Soçi mutabakatı, sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulmasını öngörüyordu.

Ankara'nın İdlib çevresinde 10'u aşkın askeri gözlem noktası bulunuyor ve Türk askerleri bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye, İdlib'de gerilimin tırmanmasının Türkiye'ye yeni bir mülteci akını yaratabileceğinden endişe duyuyor.

Video izle 51:08 Paylaş İdlib Suriye'deki iç savaşın son sahnesi mi? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/34JQj İdlib Suriye'deki iç savaşın son sahnesi mi?

rtr,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe