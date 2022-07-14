İtalya Cumhurbaşkanı Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti

İtalya'da yaşanan koalisyon krizi, Başbakan Mario Draghi'nin istifa kararı almasına neden oldu. Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. Ancak Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmedi.

İtalya'daki koalisyon krizi, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlandı.

Draghi, Senato'daki güven oylamasının koalisyon ortaklarından Beş Yıldız Hareketi tarafından boykot edilmesinin ardından istifa kararı aldı.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi'nin, istifasını bu akşam Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağı belirtildi. "Hükümetin temelini oluşturan güven anlaşmasının ortadan kalktığını" söyleyen Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" ifadesini kullandı.

Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını reddetti. Cumhurbaşkanlığı sarayından yapılan açıklamada, Mattarela'nın Draghi'yi parlamentoda konuşma yapmaya davet ettiği belirtildi.

Güven oylaması krizi

Draghi, Beş Yıldız Hareketi üyelerinin oylamaya katılmamasına rağmen Senato'dan destek almayı başarmıştı.

İtalya'da hükümetin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketinin oylandığı Senato'da 172 senatör lehte oy kullanırken 39 senatör ret oyu verdi.

Onaylanan paket, başkent Roma'da bir atık yakma tesisi kurulmasına izin veren bir madde de içeriyor. Beş Yıldız hareketi, bu tesisin kurulmasına uzun süredir karşı çıkıyor.

Draghi daha önce yaptığı açıklamalarda Beş Yıldız Hareketi'nin desteği olmadan başbakanlık görevini sürdürmeyeceğini duyurmuştu.

Draghi, Senato'daki oylamanın ardından da Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmeye gitmişti.

Pandeminin yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında kurulan ulusal birlik hükümeti 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,EC