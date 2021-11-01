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Roma, İtalya'nın başkenti. M.Ö. 21 Nisan 753'te kurulan kent bugün üç milyon nüfuslu. İtalya'nın ortasında her alan kent, Akdeniz'den pek de uzak değil.
Tarihi binaları ve müzelerini görmek için her yıl milyonlarca turist Roma'ya ziyaret ediyor. Eski kent, Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde.
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya’da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere’deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne’deki benzerleri bu ilgiden uzak…
İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı. Roma Belediyesi henüz 3 noktada pilot uygulaması yapılan projeyi tüm şehre yaymak istiyor. Yolcular şişe karşılığında 5 sentlik depozitoları cep telefonu uygulamasına yükleyerek kullanabilecek.
Roma'daki ünlü Trevi Çeşmesi'ne atılan paralar bir yılda 1.5 milyon euroyu buluyor. Bu para bugüne dek yardım örgütlerine veriliyordu ancak Roma Belediyesi bu kez altyapı çalışmaları için parayı elde tutmaya karar verdi. Katolik Kilisesi ise tepki gösterdi.