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Roma

Roma, İtalya'nın başkenti. M.Ö. 21 Nisan 753'te kurulan kent bugün üç milyon nüfuslu. İtalya'nın ortasında her alan kent, Akdeniz'den pek de uzak değil.

Tarihi binaları ve müzelerini görmek için her yıl milyonlarca turist Roma'ya ziyaret ediyor. Eski kent, Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde.

ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Biden-Erdoğan görüşmesinde "insan hakları" vurgusu 01.11.2021

Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. Diplomatik gözlemcilere göre Biden yönetimi Ankara ile ilişkilerde insan hakkı ihlallerine odaklanacak.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20 gündemi: Pandemi ve iklimin korunması 30.10.2021

G20 ülkeleri devlet ve hükümet başkanları Roma'da iki günlük zirve için bir araya geldi. Zirveye pandemi ve iklimin korunması konuları damgasını vuracak.

28/07/2021*** News Bilder des Tages Rome, Demonstration against the compulsory Green Pass organized by the Free Choice Committee, in Piazza del Popolo Pictured: PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Copyright: xPieroxTenaglix/xIPAx/xPieroxTenaglix

İtalya'da korona belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi 15.10.2021

İtalya'da 23 milyon çalışan bugünden itibaren sadece aşılı, iyileşmiş ya da negatif olduğunu kanıtlayan belgeyle işe gidebilecek. Belgesizleri 1500 euroya varan para cezası bekliyor.
Fußball: EM, Halbfinale, Finalrunde, Halbfinale ngland - Dänemark im Wembley Stadion. Die Anzeigetafel zeigt die Zeit des Finalspiels zwischen Italien und England. +++ dpa-Bildfunk +++

İtalya mı İngiltere mi, kupayı kim kaldıracak? 11.07.2021

İtalya ile İngiltere arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final karşılaşması için son hazırlıklar yapılıyor. Bu gece oynanacak müsabakayı kazanan ekip, milli takımlar bazında Avrupa'nın en büyüğü olacak.
Italy's forward Ciro Immobile (R) scores a goal during the UEFA EURO 2020 Group A football match between Turkey and Italy at the Olympic Stadium in Rome on June 11, 2021. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu 11.06.2021

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya karşısında 3-0 mağlup oldu. İki takım Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trakya’nın Avrupa tipi dolmenleri ilgi bekliyor 20.08.2020

Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya’da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere’deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne’deki benzerleri bu ilgiden uzak…

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte delivers a speech during a ceremony for the lifting of the first deck of Genoa's new bridge on October 1, 2019 in Genoa. - The Morandi bridge in the Italian city of Genoa collapsed last year killing 43 people. A replacement bridge, designed by Italian architect Renzo Piano, has been in construction since 25 June 2019, and is set to be opened in the first half of 2020. (Photo by Valery HACHE / AFP) (Photo by VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

İtalya’da başbakana karşı 200’den fazla suç duyurusu 13.08.2020

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetindeki bazı bakanlar aleyhinde, izledikleri koronavirüs politikası nedeniyle 200’den fazla suç duyurusunda bulunuldu.

ARCHIV - 25.02.2007, USA, Los Angeles: Der italienische Filmkomponist und Dirigent Ennio Morricone zeigt bei der 79. Oscar-Verleihung seine Trophäe. Der für seine Filmmusiken berühmte italienische Komponist Morricone ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie bestätigte. Foto: Paul_Buck/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Roma’da konser salonuna Morricone’nin adı verildi 17.07.2020

Roma’daki Parco della Musica konser salonunun ismi değiştirilerek, salona geçen hafta hayata veda eden müzik filmlerinin efsane bestecisi Morricone’nin ismi verildi.

CIN'DEN SONRA KORONAVIRUS SALGINIYLA EN AGIR MUCADELEYI VEREN, KENDINI KARANTINAYA ALAN ITALYA'NIN BASKENTI ROMA'DAYA ISSIZLIK HAKIM. SOKAK SANTCILARI VE MUZISYENLERIYLE UNLU NAVONA MEYDANI HUZUNLU BIR HAVAYA BURUNDU. FOTOGRAF: ESMA CAKIR - ROMA

Kilit altındaki İtalya’da hayat 14.03.2020

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da, karantina altındaki hayatın seyrini, 11 yıldır Roma'da yaşayan Esma Çakır DW Türkçe için kaleme aldı.

Roma'da 30 plastik şişeyle bedava yolculuk 03.11.2019

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye plastik şişelerin geri dönüşümünü özendirmek amacıyla şişe karşılığında bedava bilet uygulaması başlattı. Roma Belediyesi henüz 3 noktada pilot uygulaması yapılan projeyi tüm şehre yaymak istiyor. Yolcular şişe karşılığında 5 sentlik depozitoları cep telefonu uygulamasına yükleyerek kullanabilecek.

HANDOUT - ARCHIV - 15.12.2017, Nordrhein-Westfalen, Köln: Blick auf das Fundament der Antoniter-Bibliothek. Sie ist die älteste nachweisbare Bibliothek Deutschlands und ist nach Informationen der Kölner Bodendenkmalpflege im 2. Jahrhundert errichtet worden. (zu dpa/lnw «Älteste Bibliothek Deutschlands in Köln entdeckt» vom 25.07.2018) Foto: Hi-fly Foto/Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Köln'deki Antik Roma kütüphanesi yakında açılacak 25.10.2019

Alplerin kuzeyindeki en eski Roma kütüphanesi olarak nitelendirilen binanın kalıntılarındaki kazılar devam ediyor.
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - FEBRUARY 24: Cast and crew of 'Green Book' accept the Best Picture award onstage during the 91st Annual Academy Awards at Dolby Theatre on February 24, 2019 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Oscarlar'da "Green Book" sürprizi 25.02.2019

91'inci Oscar Ödül Töreni’nde "Green Book" en iyi film seçilerek sürpriz yarattı. En İyi Yönetmen Oscar’ı "Roma"yı çeken Alfonso Cuarón’a giderken, Olivia Colman ve Rami Malek en iyi başrol oyuncusu ödüllerini aldılar.
Sep. 11, 2006 - Augusta, Georgia, U.S. - The Oscar statuette is the PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa80_ 20060911_baf_a80_001 Copyright: xAlbertxWatsonx Sep 11 2006 Augusta Georgia U S The Oscar Statuette IS The PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAa80_ 20060911_baf_a80_001 Copyright xAlbertxWatsonx

Oscarlar sahiplerini buluyor 24.02.2019

91'inci Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. 10’ar dalda aday gösterilen "Roma" ve "Sarayın Gözdesi" filmleri bu yılki Akademi Ödülleri’nin favorileri.
An Oscar Statuette at the 88th Academy Awards Nominees Luncheon at The Beverly Hilton hotel on Monday, Feb. 8, 2016, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Danny Moloshok/Invision/AP)

Oscarların favorileri Roma ve The Favourite 22.01.2019

24 Şubat’ta düzenlenecek törenle verilecek Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Oscar’ın bu yıl favorileri arasında gösterilen Roma ve The Favourite aralarında En İyi Filmin de bulunduğu 10 dalda aday oldu.

Kilise ile Roma Belediyesi arasında 1.5 milyon euro kavgası 14.01.2019

Roma'daki ünlü Trevi Çeşmesi'ne atılan paralar bir yılda 1.5 milyon euroyu buluyor. Bu para bugüne dek yardım örgütlerine veriliyordu ancak Roma Belediyesi bu kez altyapı çalışmaları için parayı elde tutmaya karar verdi. Katolik Kilisesi ise tepki gösterdi.
FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 22: A pro EU supporter holds an EU flag and an Italian flag prior to British Prime Minister Theresa May given her landmark Brexit speech in Complesso Santa Maria Novella on September 22, 2017 in Florence, Italy. She outlined the UK's proposals to the EU in an attempt to break a deadlock ahead of the fourth round of negotiations that begin on Monday. Florence is often referred to as the cradle of capitalism known for its historical trading power. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Brüksel-Roma hattında bütçe çatlağı büyüyor 21.11.2018

Avrupa Komisyonu, İtalya'nın bütçe taslağını ikinci kez reddetti. Roma hükümetinin kemer sıkma politikalarını esneten bütçe taslağı karşısında disiplin süreci kapıda.

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