Roma, İtalya'nın başkenti. M.Ö. 21 Nisan 753'te kurulan kent bugün üç milyon nüfuslu. İtalya'nın ortasında her alan kent, Akdeniz'den pek de uzak değil.

Tarihi binaları ve müzelerini görmek için her yıl milyonlarca turist Roma'ya ziyaret ediyor. Eski kent, Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde.