İtalya Şam'a on yıl aradan sonra büyükelçi gönderiyor

Avrupa'nın Suriye politikasında değişiklik talep eden Roma, on yıl aranın ardından Şam'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. İtalya Dışişleri Bakanı "Suriye tekelinin Rusya'ya bırakılmaması gerektiğini" dile getirdi.

İtalya, iç savaşın yer yer devam ettiği Suriye'ye yeniden büyükelçi atayacağını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentonun yetkili komisyonları önünde yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'yi Rusya'nın tekeline bırakamayacağını" ifade etti.

AB'nin Suriye siyasetini 13 yıl sonra güncel gelişmelere göre gözden geçirmesi gerektiğini belirten Tajani, bu talebinin, Avusturyalı, Hırvat, Yunan, Çek, Sloven, Kıbrıslı ve Slovak mevkidaşları tarafından da desteklendiğini aktardı.

İtalya, AB'ye bağlı diğer ülkeler gibi Suriye ile diplomatik ilişkilerini son yıllarda Beyrut Büyükelçiliği üzerinden sürdürüyordu. Şam'daki İtalya Büyükelçiliği ise resmen hiç kapatılmadı.

Şam'a koruma kalkanı olan Moskova

Rusya, Suriye'nin büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçiren Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden biri. 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı'nda bugüne dek 300 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Esad, Batılı devletlerin kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya olmasına rağmen, ülkenin yaklaşık üçte ikisinde iktidarı elinde tutuyor.

AB içinde Brüksel'in Suriye siyasetinin değişmesini isteyen ülkelerden Kıbrıs Cumhuriyeti, geçen yıl Eylül ayında, Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilebilmelerini sağlamak için, Suriye'nin "güvenli ülke" olup olmadığının yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, AB ve Birleşmiş Milletler (BM) ile irtibata geçerek Suriye için geçerli olan "güvenli olmayan ülke" statüsünün değişmesini sağlamaya çalışacaklarını dile getirmiş ve "Biz Kıbrıslılar olarak, Suriye'nin statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz" demişti.

dpa,AFP / ET,BK

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