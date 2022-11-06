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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias BillströmFotoğraf: Fredrik Sandberg/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

İsveç'ten Türkiye'ye YPG mesajı

3 saat önce

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PYD ve YPG ile aralarına mesafe koymak istediklerini açıkladı.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ülkesinin NATO üyelik sürecini hızlandırmak için Salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesi Stockholm'den Ankara'yı memnun edecek bir açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PYD ve YPG ile arasına mesafe koymak istediklerini açıkladı.

İsveç geçmişte Suriye'de IŞİD'e karşı verilen ABD öncülüğündeki mücadele kapsamında YPG ve PYD'ye destek vermişti. Ancak yeni İsveç hükümeti bu tutumu değiştirmek istiyor.

İsveç Radyosu'na konuşan Billström, "Bu örgütlerle AB'nin terör örgütleri listesindeki PKK arasında çok yakın bir bağlantı var" açıklamasında bulundu. Bunun Türkiye-İsveç ilişkileri açısından iyi bir durum olmadığını belirten Billström, "İsveç'in YPG ile arasına mesafe koymasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. "Türkiye'yle ilişkimize zarar verenlerle ilgili olarak şüphe ve problemler olduğunu düşünüyoruz" diye ekleyen Billström, "İsveç'in öncelikli hedefi NATO üyeliği" ifadesini kullandı.

Hâlen TBMM'den geçmedi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda.

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'nin bu konudaki endişelerini gidermek için önümüzdeki Salı günü Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreciyle ilgili olarak geçen hafta Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.Stoltenberg, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile geçen Haziran ayında imzaladıkları üçlü memorandum kapsamında Ankara'ya verdikleri taahhütleri yerine getirdiğini ve artık bu ülkeleri NATO'ya dahil etmenin "vaktinin geldiğini" söylemişti. Çavuşoğlu ise imzalanan üçlü memorandum sonrası İsveç ve Finlandiya tarafından bazı olumlu adımlar atıldığını ancak "tüm unsurların" henüz uygulanmadığını söylemişti. Erdoğan da Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini ifade etmişti.

Türkiye'nin talepleri

İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Ankara, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını duyurmuştu.

İsveç hükümeti Eylül ayı sonunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına tepki olarak 2019'da uygulamaya koyduğu askeri ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,BÖ

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