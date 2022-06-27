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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (Arşiv fotoğrafı)
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (Arşiv fotoğrafı)Fotoğraf: Henrik Montgomery/TT/AFP via Getty Images
Politikaİsveç

İsveç'ten Türkiye'ye PKK mesajı

1 saat önce

İsveç lideri Andersson, PKK konusunda Türkiye'ye mesaj verdi, NATO üyeliği krizinin çözümüne dair iyimser konuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İsveç'in terörle mücadelede attığı "somut adımlara" vurgu yaptı.

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PKK konusundaki tutumu Ankara tarafından eleştirilen ve bu gerekçeyle NATO üyeliğine karşı çıkılan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda güvence verdi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "PKK'ya karşı duruşumuz çok nettir. PKK, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir ve İsveç tarafından da bu şekilde görülmektedir" dedi.

İsveç'in terörizmi "en güçlü şekilde kınadığını" ve kendini "terörizmin her türlüsüyle" mücadeleye adadığını belirten Andersson, terörle mücadelede yeni ve daha sert önlemler içeren yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Andersson, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele yasasının İsveç'in bu konudaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Andersson ayrıca, "İsveç, teröristler için sığınılacak bir liman değildir, olmayacaktır. İlgili makamlar güvenlik tehdidi olabilecek kişilerin sınır dışı edilmesi için yoğun şekilde çalışmaktadır. Ve şu an yürütülen ciddi sayıda dava var" dedi.

Kısa süre içinde çözüm beklentisi

Andersson, Madrid'de yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelecek.

İsveç Başbakanı, "Bu diyaloğun yakın gelecekte, tercihen de zirve öncesi başarıyla sonuçlanabileceğine dair ciddi umudum var" dedi.

Stoltenberg'den "somut adım" vurgusu

Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İsveç'in "son günlerde doğrudan Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attığını" belirtti.

"İsveç yasalarını değiştirdiniz. PKK'ya yönelik yeni polis soruşturmaları açtınız ve şu an Türkiye'nin iade taleplerini bakıyorsunuz" diyen Stoltenberg, "Bu somut adımlar İsveç'in terörizme yaklaşımında bir paradigma değişikliğini yansıtıyor" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

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