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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu önündeki Türkiye engeli Haziran ayındaki liderler zirvesinde aşılmıştı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu önündeki Türkiye engeli Haziran ayındaki liderler zirvesinde aşılmıştı.Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

İsveç’te yeni hükümetten Türkiye atağı

2 saat önce

İsveç’te yeni hükümetin Başbakanı Kristersson’un planlanan Ankara ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Billstrom “Taahhütlerimizi yerine getireceğiz” mesajı verdi, PKK’nın “tepeden tırnağa” terörist olduğunu söyledi.

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İsveç’te yeni hükümet, ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini gidermek üzere atağa geçti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’dan randevu istemesinin ardından, Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye'nin çekincelerini bertaraf etme taahhüdüne bağlı olduklarını vurguladı.

Görevi geçen hafta devralan Billstrom, Haziran ayında Madrid’de düzenlenen NATO liderler zirvesi çerçevesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın imzaladığı mutabakata işaret ederek "Memorandumu ve maddelerini yerine getirebileceğiz. Bundan oldukça eminim” diye konuştu.

AFP haber ajansına konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, PKK konusunda Türkiye ve AB'nin tutumunu desteklediklerini belirterek PKK’nın “tepeden tırnağa” terörist olduğunu, Türkiye’nin güvenlik endişelerine saygı duyduklarını söyledi. PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Anayasaya uyum ve denge vurgusu

Billstrom, diğer yandan “ifade özgürlüğü konusunda dengenin gerekli olduğunun” da altını çizdi, taahhütler yerine getirilirken bunun anayasayla uyumlu olması ve yasal olarak güvenli bir zeminde yapılmasının önemine işaret etti.

İsveç yasalarına göre bir şüphelinin hükümetin iade kararına karşı çıkması durumunda, şüphelinin çekincesi Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmek zorunda. Mahkeme, hükümetin iade kararını bloke edebiliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile "olumlu bir diyalog içinde olduklarını”, kendisinin ve Başbakan Kristersson’un kısa süre içinde Ankara’yı ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kristersson Erdoğan'a mektup göndermişti

İsveç basını, geçen hafta Başbakan Kristersson’un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek "Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırız" mesajı verdiğini bildirmişti.

Erdoğan da 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz… Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin talepleri, İsveç'in attığı adımlar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından uzun yıllardır uyguladıkları askeri tarafsızlık ilkesini terk eden İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Madrid'de imzalanan mutabakatla başvuru önündeki vetosunu geri çeken Türkiye, iki ülkenin üyelikleri için gerekli meclis onayını ise henüz vermedi. Türkiye’nin koşulları arasında “terör örgütlerine desteğin sonlandırılması, Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve iade taleplerinin karşılanması” öne çıkıyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle İsveç'in 2019'da yürürlüğe koyduğu silah ihracat kısıtlamaları 30 Eylül'de kaldırılmıştı. İsveç, Ağustos ayında da dolandırıcılık suçundan hakkında Türkiye’de hapis cezası bulunan bir kişi için iade izni vermişş, ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye’ye adi suçluları iade ederek sözlerini yerine getirdiklerine inandıracaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar… İade kararı verdiği kişi terör suçlarıyla ilgili değil” açıklaması yapmıştı.

AFP,DW/BK,BÖ

 

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