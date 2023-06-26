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NATO'dan zirve öncesi İsveç toplantısı

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında gerçekleştirilecek zirve öncesi, Brüksel'de İsveç'in üyeliğine yönelik üst düzey bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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Ön planda NATO bayrağı ve arkada flu NATO'ya üye ülkelerin bayrakları
Fotoğraf: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

NATO, Temmuz ayında düzenlenecek zirve öncesi Brüksel'de İsveç'in üyelik sürecini hızlandırmak amacıyla bir üst düzey toplantı düzenleyecek. NATOGenel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıya üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra istihbarat şeflerinin ve güvenlik danışmanlarının da katılacağını bildirdi. Stoltenberg, söz konusu toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak edeceğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (04.06.2023 / İstanbul)
Jens Stoltenberg ve Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Turkish Presidency/APA/ZUMAPRESS/picture alliance

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için çağrılar artıyor. Brüksel'de düzenlenen son toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsveç'in geçen yıl Türkiye ile imzaladığı muhtıra kapsamındaki taahhütlerini "somut şekilde" yerine getirdiği takdirde NATO üyesi olabileceğini müttefiklere beyan ettiklerini söylemişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık İttifak'a üye olmaya hazır olduğunu yinelemişti.

Stockholm Ankara'dan onay bekliyor

Türkiye Finlandiya ile birlikte Mayıs 2022’de İttifak’a üyelik için başvuruda bulunan Stockholm'dan terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adım talebinde ısrarcı tavrını sürdürüyor. Ankara'nın, Finlandiya'ya ilişkin tereddütlerini geri çekmesinin ardından Helsinki İttifak'a 31. üye olarak katılmış, ancak İsveç'e henüz yeşil ışık yakılmamıştı.

Stockholm'da Haziran ayının başında yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasaları uyarınca ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç kapsamına alınmıştı. İsveç'te yeni yasaların yürürlüğe girmesinin ardından geçen hafta PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıkmıştı.

 

DW,AFP / SÖ,ET

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Ön planda NATO bayrağı ve arkada flu NATO'ya üye ülkelerin bayrakları

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