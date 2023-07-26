İsveç'in NATO üyeliği yeni yasama dönemine kaldı

TBMM, CHP'nin zamlar ve ekonomideki gelişmeleri gerekçe göstererek yaptığı çağrı üzerine dün olağanüstü toplandı. Ancak genel görüşme açılması AKP-MHP oyları ile kabul edilmedi. CHP'nin Türkiye'nin yoğun ve zor bir gündemi olduğunu belirterek Meclis'in yaz aylarında çalışması teklifi de AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Yaz tatiline giren TBMM'de önemli gündem maddeleri de yeni yasama dönemine aktarıldı. TBMM 1 Ekim'de açıldığında İsveç'in NATO üyeliğinden Anayasa'ya, deprem düzenlemelerinden emekli maaşlarına birçok kritik başlık gündeme gelecek.

İsveç'in NATO üyeliği TBMM'nin gündemine gelecek

Meclis, eğer yeni bir olağanüstü toplantı çağrısı olmazsa 1 Ekim'de açılarak çalışmalarına başlayacak. Meclis'in önündeki en önemli başlıklardan biri İsveç'in NATO üyeliğinin oylanması olacak. Türkiye, Vilnius'taki son NATO zirvesinde sağlanan mutabakatın ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Mutabakat metninde Türkiye'nin NATO desteği karşılığında İsveç'in de oluşturulacak Güvenlik Paktı çerçevesinde terörle mücadele konusunda Türkiye'ye güvence verdiği belirtilmişti. Belgeye göre İsveç, ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine, Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve Türkiye'nin vize serbestisi konusundaki girişimlerine aktif destek verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Vilnius'ta Fotoğraf: Yves Herman/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini yeni yasama döneminde oylamaya sunmayı bekleniyor. Meclis'te AKP'nin tek başına çoğunluğu bulunmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsveç'e yönelik sert eleştiriler getirse de "Ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" mesajı vermişti. MHP'nin bu konuda AKP'ye destek vermesi durumunda muhalefetin oylarına gerek kalmadan İsveç'in üyeliği onaylanabilir.

Anayasa için süreç başlatılması gündemde

Meclis'in 27'inci yasama döneminde komisyon aşaması tamamlanan, ancak muhalefetin destek vermemesi nedeniyle Genel Kurul'da görüşülemeyen Anayasa teklifi de yeniden gündeme gelecek. Söz konusu teklifte başörtüsü ve aileye dair düzenlemeler de yer alıyor. AKP, bu düzenlemeyi "seçim vaatleri arasında olduğu" gerekçesiyle öncelikli olarak ele almak istiyor.

TBMM'de ayrıca yeni bir Anayasa süreci başlatılması hedefleniyor. AKP, başörtüsü düzenlemesine ilişkin tartışmalarda oluşacak havaya göre yeni Anayasa için zemin yoklaması yapacak. Yeni Anayasa için AKP içinde ağır basan görüş; Meclis'te grubu bulunan partilerin eşit temsil edildiği bir "Anayasa Uzlaşma Komisyonu" kurulması yönünde. Bu konuda 2011 yılında benzer bir çalışma yapılmış ve 1,5 yıllık çalışma sonrasında komisyon, 60 maddede tam mutabakat sağlarken 112 maddede ise şerhli olarak anlaşmıştı. AKP'de yeni Anayasa görüşmelerini yerel seçim sonrasına bırakma ihtimali de değerlendiriliyor. AKP içerisindeki yüzde 50+1 oy oranı sistemini revize etmek için başlatılan çalışmalar da Anayasa çalışmaları ile birlikte gündeme taşınacak.

Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada "Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi, inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. 28'inci Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır" demişti.

Yeni bir yargı reformu çalışmasının da gündeme getirilebileceği ifade ediliyor. Özellikle "İnsan Hakları" başlığında Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları olduğu kaydediliyor.

Emekli maaşlarına ek zam için düzenleme yapılacak

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Ancak zam emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. Buna göre kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Milyonlarca emekli bu nedenle ek zam talep ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin tepkisinin ardından yeni yılda bu konuda düzenleme yapılacağını söyledi. Yeni yasama döneminde en düşük emekli maaşının artırılması için Meclis'e yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında Orta Vadeli Planı'nı açıklayacak Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Hükümet, ayrıca yüksek kiralar ve araç stokçuluğuna karşı önlemler almak istiyor. Ev kiralarındaki fahiş artış ile sıfır araçların stoklanarak belli yerlere satılmasına karşı hapis cezasını da içeren bir düzenleme yapılacağı kaydediliyor.

Kasım ve Aralık aylarında 2024 bütçesi görüşülecek

Meclis'in Kasım ve Aralık aylarındaki gündemi ise bütçe olacak. Yeni ekonomi yönetiminin hazırlayacağı 2024 bütçesinin ekonomide son gidişatın çerçevesinde yoğun şekilde tartışılacağı tahmin ediliyor. Yeni ekonomi yönetiminin Eylül ayında kamuoyuna açıklayacağı Orta Vadeli Plan çerçevesinde bütçenin şekilleneceği kaydediliyor. Yeni bütçe ile enflasyon, istihdam gibi temel verilere dair hedefler de paylaşılacak.

Bütçe içerisinde deprem yatırımları önemli bir yer tutacak. Deprem bölgelerindeki yeniden imar çalışmalarına teşvik konusunda Meclis'e bir düzenleme paketi gelmesi gündemde. Deprem paketi içerisinde yeni vergi düzenlemelerinin olup olmayacağına dair şu aşamada netlik yok. Yaz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi kurullarının yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde bütçe çalışmaları tamamlanacak.

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